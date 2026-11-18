Découvrir les institutions du pays, comprendre le fonctionnement de son économie et réfléchir à l'avenir de Maurice. C'est ce qu'ont pu faire, ce mercredi 18 novembre, les enfants participant au projet National Initiative for Civic Education (NICE), à travers une journée riche en découvertes et en échanges.

Première étape : l'Assemblée nationale. Les jeunes ont eu l'occasion de découvrir cette institution de près et de mieux comprendre son fonctionnement. Le rôle des parlementaires, le processus démocratique, mais aussi la manière dont les lois sont débattues et adoptées. Autant de notions qui prennent aujourd'hui tout leur sens à travers cette visite.

La découverte s'est poursuivie à la Banque de Maurice. Les enfants ont ainsi pu en apprendre davantage sur le rôle de la banque centrale, son importance dans l'économie nationale et sa contribution à la stabilité financière du pays.

Mais la journée ne s'est pas limitée à la découverte des institutions.

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Dans l'après-midi, direction le sir Harilall Vaghjee Hall pour une session interactive animée par SME Mauritius autour du thème Our economy and our aspirations.

Un moment d'échange et de partage au cours duquel les enfants ont été invités à mieux comprendre les réalités de l'économie mauricienne, à exprimer leurs idées et à réfléchir à leurs ambitions pour l'avenir.

À travers cette journée, le programme NICE entend offrir aux jeunes des expériences concrètes, au-delà du cadre scolaire. L'objectif est de leur permettre de mieux comprendre le pays dans lequel ils vivent, ses institutions, son économie et les possibilités qui s'offrent à eux.

Car préparer les citoyens de demain, c'est aussi leur donner les clés pour comprendre le présent, nourrir leurs ambitions et devenir des acteurs du développement de Maurice.

Un rendez-vous pour l'éducation citoyenne

Le projet NICE se déroule du 16 au 28 novembre 2026. Cette initiative nationale d'éducation civique vise à former des jeunes citoyens responsables, engagés et conscients de leur rôle dans la société. Elle repose sur quatre grands axes : l'éducation nationale, le développement du caractère, la préparation aux défis et le service à la communauté.

Pour cette édition 2026, ce sont 200 jeunes, âgés de 13 à 14 ans et issus de 106 établissements scolaires de Maurice, de Rodrigues et d'Agaléga, qui prennent part à cette expérience. L'objectif est de leur donner les outils et les valeurs nécessaires pour mieux comprendre leur pays et contribuer, à leur tour, à construire son avenir.