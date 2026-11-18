Les advisors ont pris place. Parmi eux, le Chief Executive Officer de la National Agency for Drug Control, Kunal Naik, venu en soutien, la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, sur la drogue oblige. Hier matin, la séance à l'Assemblée nationale ressemble aux précédentes.

Dans la galerie, des étudiants de Rushmore et de Middlesex, en droit pour la plupart, suivent les débats. Ils assistent à la PNQ, puis au Prime Minister's Question Time. Il faut attendre la fin de la matinée et les questions aux ministres pour que l'ambiance change. Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, répond à une question du député de l'opposition Sydney Pierre sur la réforme du système des syndics. Les questions supplémentaires se succèdent et la pause déjeuner approche.

Lorsque Sydney Pierre souhaite poser sa propre supplémentaire, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, ne le remarque pas et s'apprête à donner la parole à un autre député. Il lui rappelle que la question est la sienne. Des remarques fusent des bancs de l'opposition, tandis que la Chief Whip, Stéphanie Anquetil, lui fait comprendre qu'il a encore à apprendre. Le bruit monte. La speaker, visiblement à bout, lance un «Shut up!» bien virulent, puis un second. Stupeur dans l'Hémicycle. Prise de court, la Chief Whip réplique : «Mais quel langage... vulgaire.» Pour les futurs jurists présents dans la galerie, la leçon de procédure prend un tour inattendu.

À 12 h 58, les questions supplémentaires au ministre Shakeel Mohamed semblent toucher à leur fin. Le bavard du jour, lui, s'est tu. Patrick Assirvaden s'impatiente. Il espère qu'il restera assez de temps pour répondre à la dernière question, et son agacement se voit de loin. Encore faudrait-il que la speaker lui passe la main... La parole lui revient enfin à 12 h 59. Il répond, quelques supplémentaires suivent, puis la speaker siffle la fin : «Time's up.» Il est 13 h 04. Ne fallait-il pas, plus tôt, s'en tenir à deux ou trois supplémentaires ? Dans l'Hémicycle, les estomacs ne sont plus les seuls à gronder.

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C'est là que Paul Bérenger se lève, doucement. La speaker ne l'avait pas vu. Elle lui laisse finalement poser sa question. Les bancs du gouvernement protestent, et Anabelle Savabaddy s'emporte : «Fek dir Time's up la!» La speaker a fauté, certes. Mais le décorum, lui, semble échapper à plus d'un.

Fin de l'épisode ? Pas tout à fait. Dans l'après-midi, la speaker revient sur les incidents de la matinée. En racontant, un «shush» lui échappe à la place du mot fautif. Une partie de la Chambre se charge aussitôt de la corriger et lance en choeur : «Shut up!» La speaker rétorque : «I haven't finished.» Elle explique ensuite avoir promis au ministre Patrick Assirvaden qu'il répondrait avant la pause. Ses mots, assure-t-elle, ne visaient personne en particulier. Elle les retire sans réserve : «I beg Honourable Members to forgive me.» Les excuses sont faites.

Dans l'Hémicycle, la patience semble, elle, déjà à bout.