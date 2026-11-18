Plusieurs divisions et unités spécialisées de la police ont mené une vaste opération à travers l'île, le mardi 17 novembre. Objectifs : retrouver des personnes recherchées, exécuter des mandats d'arrêt et renforcer la lutte contre la criminalité. Le bilan national n'est pas encore établi. Les premiers chiffres du Nord, de Port-Louis et de Pointe-aux-Sables font toutefois état de plus d'une centaine d'arrestations, notamment pour des affaires de drogue, de violences et de non-respect des conditions de remise en liberté sous caution.

Dans la division Nord, les opérations ont débuté vers 3 heures, sous la supervision de l'Assistant Superintendent of Police Elliah. À Piton, Rivière-du-Rempart, Goodlands, Grand-Gaube, Triolet et dans d'autres localités, les équipes ont procédé à 34 arrestations, auxquelles s'ajoutent neuf autres en exécution de mandats judiciaires. À Piton, une personne a été interpellée dans une affaire d'abus sexuels présumés sur un enfant.

À Goodlands, un suspect a été arrêté pour mauvais traitements envers une personne âgée. À Triolet, plusieurs personnes ont été appréhendées pour des infractions à la Dangerous Drugs Act, des menaces, des agressions et des cas de maltraitance. Par ailleurs, 691 contrôles routiers ont donné lieu à 116 contraventions.

Dans la division Metropolitan North, l'opération était placée sous le commandement de l'Assistant Commissioner of Police Mohanut. Les policiers ont ciblé Abercrombie, Vallée-des-Prêtres, Plaine-Verte, Vallée-Pitot, Roche-Bois et Baie-du-Tombeau.

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Sur 207 mandats judiciaires en attente, 18 ont été exécutés. On dénombre aussi deux arrestations pour vol, six pour des infractions liées à la drogue et 22 dans diverses autres affaires. Treize personnes soupçonnées de séjour illégal ont été interpellées. Deux d'entre elles ont été autorisées à repartir.

À Pointe-aux-Sables, l'opération a démarré vers 4 heures, avec le concours de plusieurs unités spécialisées : la Divisional Crime Intelligence Unit, la Special Supporting Unit et l'équipe Tornado. Huit personnes, dont des adolescents, ont été interpellées dans une affaire de rébellion. Deux autres individus visés par des mandats judiciaires ont également été arrêtés.