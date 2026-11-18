Le 18 mai 2021, une inspection sous-marine de la tour de prise d'eau de Mare-aux-Vacoas devait enfin avoir lieu, après des mois de report à cause du Covid-19. Elle n'a jamais pu être menée à son terme. Ce jour-là, un accident tragique a coûté la vie à un membre des Marine Services. Cinq ans plus tard, la tour attend toujours d'être réparée. L'appel d'offres international pour sa réhabilitation ne sera lancé qu'à la fin de ce mois. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, en réponse à Khushal Lobine.

Le dossier traîne depuis décembre 2019. La Water Resources Commission demande alors une revue technique à un consultant. Celui-ci préconise d'abord de réduire les fuites au minimum pour permettre des réparations internes, puis de procéder à des réparations permanentes.

En janvier 2020, les Marine Services sont sollicités pour intervenir sous l'eau. Entre mai et juillet, leurs tentatives échouent les unes après les autres. Le consultant, consulté à nouveau, remet un rapport préliminaire en décembre 2020 et réclame une inspection sous-marine de la tour.

C'est celle qui tournera au drame. Il faut attendre décembre 2022 pour que le ministère lance le recrutement d'un consultant chargé de la conception, de la supervision et de la réhabilitation des tours La Marie et La Ferme.

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Le choix se porte sur le cabinet sud-africain, Naidoo, associé à Gibb (Maurice). Sa mission comporte deux phases : un état des lieux suivi de la préparation de l'appel d'offres, puis la supervision des travaux.

Le dossier d'appel d'offres a été remis le 1er septembre. Pourquoi tant de lenteur ? Le réservoir compte trois tours, dont deux seulement sont plus ou moins opérationnelles, et il ne peut jamais s'arrêter. Pour vider et réparer La Marie, il faut d'abord remettre La Ferme en état.

Khushal Lobine s'est surtout inquiété des renforts structurels temporaires installés dans la tour depuis la mi-2020. Tiendront-ils jusqu'aux travaux ? Le ministre s'en est remis à un rapport d'octobre 2024, selon lequel les inspections n'ont révélé aucune défaillance structurelle. D'ici là, la tour tient grâce à des renforts posés il y a six ans, et censés n'être que provisoires.