Afin de comprendre le bien-fondé de la réflexion de Maurice Lam (en p.14), il s'agit de comprendre comment fonctionne le système des subventions. Elles sont accordées dans le cadre de la politique de soutien aux biens essentiels, s'appliquent directement au point de vente et visent à réduire le coût final pour les consommateurs, sans distinction de revenus. D'une part, l'aide prend la forme d'une déduction immédiate du montant de la subvention du prix de détail réglementé - le Subsidised Maximum Retail Price - dont la liste officielle est régulièrement mise à jour et publiée sur le portail Price Fixing Information Management System (PFU).

D'autre part, le dispositif prévoit un mécanisme de remboursement des opérateurs via la MRA : dans le cadre du programme Government Subsidy on Essential Goods (GSOG), les importateurs, fabricants et commerçants déclarent mensuellement leurs stocks et leurs ventes sur la plateforme de la Mauritius Revenue Authority afin de recevoir, après traitement, le remboursement directement sur leur compte bancaire.

Le mécanisme de subventions à montant fixe, financé par le Price Stabilisation Fund (PSF), a été élargi à 2 745 produits depuis son lancement en août 2025. Initialement limité à cinq produits de première nécessité, le dispositif a connu deux extensions successives en janvier et février 2026, avec l'ajout de 2 169 références le 15 janvier, puis de 576 autres le 1er février.

Lors de son lancement, le mécanisme prévoyait une subvention de Rs 50 par kilo sur le lait en poudre, de Rs 15 par litre sur l'huile comestible (soja et huile végétale), de Rs 10 par paquet de 250 grammes sur le fromage fondu, de Rs 55 par boîte de 900 grammes sur le lait en poudre pour nourrissons et de Rs 25 par paquet de 50 unités sur les couches pour bébés.

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Les extensions de 2026 ont permis d'intégrer plusieurs produits alimentaires. Les conserves de thon, qu'il soit en miettes à l'huile ou au naturel, en morceaux ou entier, ainsi que le corned mutton et le corned beef, bénéficient d'une subvention de Rs 20 par boîte.

Celle-ci s'élève à Rs 10 par boîte pour les conserves de maquereaux, de pilchards et le luncheon meat. Le paquet de 500 grammes de macaronis donne droit à une aide de Rs 20, tandis que les légumineuses, notamment les lentilles noires, les lentilles rouges et les haricots rouges, bénéficient de Rs 10 par paquet de 500 grammes.

Le dispositif couvre également des produits destinés aux nourrissons et aux personnes dépendantes. Les préparations alimentaires pour nourrissons bénéficient d'une subvention de Rs 15 par unité, tandis que celle accordée aux couches pour adultes est de Rs 50 par paquet de dix unités.

Par ailleurs, le mécanisme s'étend à certains médicaments destinés aux patients atteints de maladies chroniques. Une subvention de Rs 50 par boîte est prévue pour les médicaments antihypertenseurs, cardiovasculaires et antidiabétiques.

Concernant la farine, la subvention accordée aux boulangeries sur les sacs de 25 kilos a été réduite de Rs 541,15 à Rs 432,50. La State Trading Corporation (STC) continuera toutefois à commercialiser ce sac à Rs 217,50, soit à 66,5 % de son coût réel. Pour atténuer l'impact de cette mesure, les ménages inscrits au Social Register bénéficient d'une aide mensuelle de Rs 121. Cette mesure représente un coût annuel estimé à Rs 87,1 millions et concerne environ 60 000 ménages.

Le gaz ménager bénéficie également d'un mécanisme de subvention financé par l'État. En 2026, pour une bonbonne de 12 kilos dont le coût réel moyen est estimé à Rs 550, la subvention s'élève à environ Rs 300, soit près de 55 % du coût, permettant de maintenir le prix de vente à Rs 250. Le même taux de subvention s'applique aux formats de 6 kilos et 5 kilos.

Pour la bonbonne de 6 kilos, dont le coût réel est estimé à Rs 275, l'aide atteint environ Rs 150, ramenant le prix payé par le consommateur à Rs 125. Pour celle de 5 kilos, dont le coût réel avoisine Rs 230, la subvention est d'environ Rs 125, pour un prix de vente de Rs 105.

Réactions au propos de Maurice Lam

· Sidharth Sharma, «Chief Executive Officer» (CEO) de Rose-Hill Transport : «Les subventions devraient être ciblées sur les biens essentiels afin d'éviter les détournements»

«Ceux qui en ont les moyens devraient payer. Toutefois, je m'opposerais à toute augmentation brutale ou à un dispositif qui pénaliserait les familles de travailleurs à faible revenu, notamment celles dont les revenus se situent juste au-dessus du seuil d'éligibilité. Les subventions devraient être réservées aux biens essentiels afin de garantir que l'aide bénéficie réellement aux ménages concernés.

Pour le gaz domestique, je préconiserais un crédit ciblé, utilisable auprès du fournisseur habituel, sans que les ménages éligibles aient à avancer la totalité du montant. Le Social Register pourrait servir de base à l'identification des bénéficiaires, avec une procédure de demande distincte pour les familles actives qui n'y figurent pas. Pour les personnes aux revenus irréguliers ou travaillant dans le secteur informel, l'éligibilité devrait tenir compte des revenus perçus sur plusieurs mois et du nombre de personnes à charge.

Les demandes pourraient être soumises en personne ou en ligne, avec des contrôles proportionnés et une procédure de recours simplifiée. Par ailleurs, l'aide devrait diminuer progressivement à mesure que les revenus du ménage augmentent, afin qu'une légère hausse des gains n'entraîne pas sa suppression totale.

À Maurice, les prix des carburants restent globalement comparables à ceux pratiqués dans de nombreux pays non producteurs de pétrole. Les transports publics demeurent une option relativement plus économique que les déplacements en véhicule privé. Je préconiserais donc le maintien de la taxe sur les carburants pour financer des mesures de soutien ciblées, plutôt que son remplacement par une fiscalité générale. La gratuité des transports devrait également être préservée pour les étudiants, les retraités et les personnes en situation de handicap éligibles.

Dans les régions rurales, un service minimal devrait garantir des liaisons fiables, avec des horaires adaptés aux déplacements vers les établissements scolaires, les lieux de travail et les structures de santé. Une carte de transport permettrait d'enregistrer les trajets, d'affiner le calcul des remboursements versés aux opérateurs et de mieux encadrer l'utilisation du dispositif.

J'envisagerais aussi de tester des règles spécifiques pour les déplacements d'agrément des retraités en heures creuses, ainsi que des plafonds sur le nombre de trajets afin de prévenir les abus.»

· Clency Bibi, syndicaliste de la General Workers Federation (GWF) : «La protection sociale est un droit, et non un privilège»

«La General Workers Federation (GWF) reconnaît que les subventions accordées aux produits de première nécessité, notamment le riz, la farine et le gaz ménager, représentent une charge pour les finances publiques. Elle estime toutefois que leur réforme ne doit pas entraîner un transfert supplémentaire du coût de la vie vers les travailleurs et leurs familles. L'accès à ces produits à des prix abordables doit être préservé.

La GWF privilégie une combinaison de transferts monétaires directs et de garanties permettant aux ménages de continuer à accéder aux produits essentiels. Si les aides financières offrent davantage de flexibilité, elles ne doivent pas conduire l'État à se désengager de sa responsabilité en matière d'accessibilité financière.

La fédération s'inquiète particulièrement de la situation des familles de travailleurs dont les difficultés financières ne sont pas nécessairement prises en compte par le Social Register. Certains ménages pourraient ne pas satisfaire aux critères d'éligibilité tout en éprouvant des difficultés à couvrir leurs dépenses alimentaires, de logement et de transport.

L'évaluation des demandes ne devrait donc pas reposer uniquement sur les seuils de revenus ou l'inscription au registre. Elle devrait également tenir compte de la taille du ménage, du nombre de personnes à charge, du revenu disponible après déduction des dépenses essentielles, de la situation professionnelle ainsi que des frais liés à la santé, au handicap, au logement et au transport.

La GWF réclame des critères transparents, un mécanisme de recours accessible et une révision régulière des dossiers afin d'éviter que des ménages en difficulté ne soient exclus des dispositifs.

Sur le financement des subventions, la fédération demande une révision approfondie du prélèvement de Rs 7,20 par litre d'essence et de diesel. Elle estime que les travailleurs et les automobilistes ne devraient pas supporter une part disproportionnée de cette charge, alors que les frais de transport pèsent déjà sur leur budget. Elle plaide pour un mécanisme de financement plus équitable et progressif, reposant davantage sur la fiscalité générale et la contribution des personnes disposant d'une capacité financière supérieure.

Toute modification de ce prélèvement devrait néanmoins s'accompagner d'une source alternative de financement clairement définie et durable, afin de ne pas compromettre les prestations sociales.

La GWF considère également le transport public comme un service essentiel pour garantir l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé. Elle demande le maintien des facilités accordées aux étudiants, aux retraités et aux personnes en situation de handicap.

Tout en reconnaissant la nécessité de maîtriser les dépenses publiques et de moderniser les mécanismes de subvention, la fédération met en garde contre une réforme qui augmenterait d'abord le prix des produits essentiels, avant de contraindre les familles à entreprendre des démarches administratives complexes pour obtenir une compensation.

Pour la GWF, la responsabilité de l'État ne se limite pas à l'équilibre des finances publiques, mais comprend aussi la protection du bien-être et de la dignité des citoyens. La protection sociale est un droit, et non un privilège.»

Suttyhudeo Tengur, ancien membre du conseil d'administration de la State Trading Corporation : «Réformer les subventions, oui. Pénaliser les consommateurs, non»

«Je m'opposerais à toute augmentation du prix du gaz ménager sans compensation préalable, intégrale et automatique. La bonbonne de 12 kilos coûte actuellement Rs 250. Son passage à Rs 515 représenterait une hausse de 106 %, soit Rs 265 supplémentaires. Pour un ménage consommant deux bonbonnes par mois, le surcoût atteindrait Rs 530. La compensation devrait être calculée sur la consommation réelle des familles plutôt que sur une moyenne arbitraire.

Plus largement, je privilégie un système hybride, combinant le maintien des prix réglementés des produits indispensables et des transferts monétaires ciblés. Les subventions universelles garantissent l'accès aux produits de première nécessité, tandis que les aides ciblées permettent de soutenir les ménages modestes. Une suppression brutale risquerait d'accentuer l'inflation ressentie par les consommateurs.

Pour que ce ciblage soit efficace, le Social Register devrait être revu, car il ne reflète pas suffisamment la situation des travailleurs pauvres. En avril 2026, environ 7 000 à 7 500 familles y figuraient, représentant quelque 41 000 personnes.

L'évaluation de l'éligibilité devrait aussi tenir compte des revenus nets, du nombre d'enfants, des loyers, de l'endettement et des dépenses médicales. Les ménages percevant entre Rs 17 000 et Rs 20 000 devraient également être examinés en fonction de leurs charges réelles.

S'agissant des carburants, la contribution de Rs 7,20 par litre destinée au financement des subventions mérite d'être réexaminée. Avec une essence à Rs 77,70 et un diesel à Rs 78,35, cette taxe représente aussi une charge pour les travailleurs modestes. Je préconise sa réduction progressive, accompagnée d'une fiscalité générale plus progressive et d'économies budgétaires vérifiables.

En matière de transport, la gratuité pour les étudiants et les personnes âgées doit être maintenue. Son coût annuel est estimé à Rs 1,7 milliard. Les personnes en situation de handicap doivent bénéficier de services accessibles, tandis que les régions rurales devraient disposer de fréquences minimales garanties. L'objectif est d'assurer un accès effectif aux transports.

Enfin, avant toute réforme, j'exigerais une étude d'impact indépendante, des simulations par catégorie de revenus, une consultation publique, un mécanisme de recours et le versement des compensations avant toute hausse.

Les économies réalisées devraient être rendues publiques et affectées à la protection des ménages. Réformer les subventions, oui. Pénaliser les consommateurs, non. Une réforme réussie se mesure non aux milliards économisés par l'État, mais aux roupies réellement préservées dans le budget familial.»

· Azad Jeetun, économiste : «Une transition progressive serait préférable à un changement brutal»

«Avec le système généralisé actuel, tout le monde bénéficie des subventions, qu'on soit riche ou pauvre. Un meilleur ciblage permettrait de distinguer les ménages qui ont réellement besoin d'un soutien de ceux qui ont les moyens de payer le prix réel des produits. Toutefois, la mise en place d'un tel dispositif nécessiterait un important travail administratif.

Il faudrait recenser les ménages, disposer de données fiables sur leurs revenus et définir clairement les critères d'éligibilité. Tout le monde devrait être enregistré afin de déterminer qui peut bénéficier des subventions.

La dimension sociale doit également être prise en compte. Priver une partie de la population d'un avantage dont elle bénéficie depuis longtemps pourrait susciter des résistances et un sentiment d'injustice. Il faudrait aussi éviter de stigmatiser certaines catégories de bénéficiaires. Le financement des subventions par les taxes sur les produits pétroliers soulève une autre question d'équité.

Les consommateurs de carburant contribuent à financer ce dispositif, mais bénéficient également des prix subventionnés du riz, de la farine et du gaz. Certains ménages peuvent ainsi contribuer davantage à son financement tout en profitant des avantages qu'il procure.

L'enjeu est de concilier la protection du pouvoir d'achat, la justice sociale et la soutenabilité des finances publiques. Le ciblage constitue une piste intéressante, mais sa mise en oeuvre exige une préparation rigoureuse, des données fiables et un dispositif administratif solide. Une transition progressive serait préférable à un changement brutal du système actuel.»