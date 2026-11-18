Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé grièvement blessé dans la nuit du 16 au 17 novembre, sur un site de fabrication de charbon de bois à Cremation Road, Roches-Noires. La police de Rivière-du-Rempart soupçonne une agression et a ouvert une enquête.

L'affaire a été signalée au poste de police lundi, à 23 h 45. Arrivés vers 2 heures sur ce site isolé, à environ 200 mètres de la route principale, les policiers ont découvert le jeune veilleur de nuit étendu le long d'un chemin en terre, blessé au visage et au pied gauche. Selon le rapport de police, il semblait somnolent, dégageait une forte odeur d'alcool et paraissait souffrir intensément.

Transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam à bord d'un véhicule de police, puis pris en charge par le SAMU, il présentait un caillot de sang à la tête nécessitant une intervention médicale.

En raison de fortes douleurs et d'un état de confusion, il n'a pas encore pu donner sa version des faits.

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Plusieurs personnes ont été interrogées, sans que leurs déclarations ne permettent, à ce stade, de dégager d'élément probant. La piste d'une agression commise par une ou plusieurs personnes non identifiées est privilégiée.

La Criminal Investigation Division et le Scene of Crime Office se sont rendus sur les lieux. Les images d'une caméra de vidéosurveillance repérée sur le site pourraient aider à reconstituer les faits et à identifier d'éventuels suspects.Une enquête pour assault with premeditation a été ouverte.