Cinq licences de taxi ont été délivrées pour la localité de Bambous, tandis que la possibilité d'autoriser de nouvelles opérations à Cascavelle Mall fait actuellement l'objet d'une évaluation. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, en réponse à une question parlementaire du député de Savanne et Rivière-Noire, Arvin Babajee.

Selon les informations de la National Land Transport Authority (NLTA), les cinq licences concernent les facilités de Bambous, qui comptent également 31 licences pour Bambous et quatre pour Cité La Ferme, à Bambous. L'autorité estime que le nombre actuel de taxis autorisés est suffisant pour répondre aux besoins de la région, conformément aux critères d'évaluation de la demande.

Le ministre a rappelé que le dernier exercice d'attribution de licences pour Bambous remonte au 25 septembre 2024. À cette occasion, 11 des 35 demandes avaient été approuvées par le Licensing Board, tandis que deux autres avaient obtenu un avis favorable en appel en août 2026.

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Concernant Cascavelle Mall, huit demandes avaient été reçues à la suite d'un appel à candidatures lancé en novembre 2022. Toutefois, le 13 octobre 2025, le Licensing Board avait recommandé de ne pas poursuivre cet exercice, estimant que les procédures engagées n'étaient pas entièrement conformes aux pratiques établies pour l'octroi de licences de taxi dans les centres commerciaux.

Le gouvernement a alors décidé de procéder à une nouvelle évaluation des besoins en services de taxi dans les principaux centres commerciaux du pays. La politique envisagée prévoit notamment que les licences soient attribuées par voie de transfert à des opérateurs déjà titulaires d'une licence dans un rayon généralement compris entre quatre et six kilomètres.

À cet effet, une enquête a été réalisée à Cascavelle Mall en août 2026 afin d'évaluer la demande. Ses conclusions sont actuellement examinées et un mémorandum doit être soumis au Licensing Board d'ici à la fin de novembre. Celui-ci devra ensuite déterminer le périmètre concerné, les critères de sélection ainsi que les modalités et le calendrier de l'exercice.

Osman Mahomed a également souligné que les opérateurs de Bambous pourraient avoir la possibilité de solliciter un transfert de leur licence pour desservir le centre commercial. Il a toutefois précisé que la direction de Cascavelle Mall ne pouvait mettre que deux places de stationnement à la disposition des taxis.

S'agissant de l'Artemis Cascavelle Hospital, le ministre a indiqué que la politique actuelle ne prévoit pas l'octroi de licences de taxi pour opérer depuis des centres de santé privés. Aucune demande ou représentation n'a, à ce jour, été formulée auprès de la NLTA concernant un besoin spécifique en services de taxi à cet établissement. L'autorité reste néanmoins disposée à examiner toute éventuelle demande en ce sens.