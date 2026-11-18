Aucune augmentation des prix des carburants n'est prévue en Tunisie pour l'année 2027, selon le président-directeur général de la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP), Agil, Khaled Bettine.

Dans une déclaration à la radio, il a indiqué que le projet de loi de finances pour 2027 ne prévoit, à ce stade, aucun relèvement des prix des hydrocarbures.

Cette orientation implique la poursuite de la prise en charge par l'État de l'écart entre le coût d'importation des carburants et les prix de vente retenus dans le budget, a expliqué le responsable.

Il a également rappelé que les coûts d'approvisionnement en hydrocarbures restent tributaires des fluctuations des cours du pétrole sur les marchés internationaux.