Le dollar américain s'est établi à un cours moyen interbancaire de 3,0501 dinars tunisiens le 16 novembre 2026, selon la Banque centrale de Tunisie (BCT). Ce franchissement du seuil symbolique ravive les inquiétudes concernant le coût des importations stratégiques et les équilibres financiers du pays.

Après plusieurs semaines de fluctuations et une phase d'appréciation relative de la monnaie nationale, le dinar tunisien subit de nouvelles pressions sur le marché des changes en cette mi novembre 2026. Ce rebond du billet vert constitue un signal économique majeur dans un contexte marqué par d'importants besoins de financement extérieur.

Quel impact sur l'économie tunisienne ?

L'appréciation du dollar face au dinar produit des effets contrastés sur le tissu économique national.

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D'une part, elle entraîne un alourdissement de la facture des importations. Les achats libellés en devise américaine deviennent plus coûteux, exposant directement des secteurs clés tels que l'énergie, les céréales, les matières premières et les équipements industriels. Cette situation risque d'accroître les coûts de production et d'alimenter les tensions inflationnistes sur les prix à la consommation.

D'autre part, cette hausse représente une opportunité pour les exportateurs. À l'inverse des importateurs, les entreprises tunisiennes qui facturent leurs ventes en dollars bénéficient d'une contre valeur plus avantageuse lors de la conversion de leurs recettes en monnaie nationale.

Les indicateurs à surveiller d'ici la fin de l'année

La trajectoire du dinar au cours des prochaines semaines restera tributaire de la dynamique du billet vert sur les marchés internationaux, mais aussi de la solidité des réserves en devises de la Tunisie.

L'évolution des recettes d'exportation, des revenus touristiques et des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) sera déterminante. Les prochaines publications de la BCT permettront d'évaluer si ce passage au dessus des 3 dinars relève d'un simple ajustement conjoncturel ou s'installe comme une tendance durable pesant sur les finances extérieures du pays.