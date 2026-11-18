Près de 9,77 millions d'adultes vivaient avec le diabète dans les pays du Maghreb en 2024. Selon la 11e édition de l'Atlas du diabète de la Fédération Internationale du Diabète (FID), la Tunisie se positionne au deuxième rang régional, avec un taux de prévalence alarmant qui touche près d'un adulte sur six.

La crise sanitaire silencieuse du diabète continue de gagner du terrain en Afrique du Nord. Publiées dans l'édition 2025 de l'Atlas de la FID, les dernières données dressent un état des lieux préoccupant : près de 9,77 millions d'adultes (âgés de 20 à 79 ans) étaient concernés par cette maladie chronique à travers les cinq pays du Maghreb en 2024. Ce constat représente un défi de taille pour des systèmes de santé sous pression.

La Tunisie au deuxième rang maghrébin

Avec une prévalence standardisée selon l'âge de 16 %, la Tunisie se classe directement derrière l'Algérie, qui affiche le taux le plus élevé de la région avec 17,5 %. Concrètement, ce sont environ 1,4 million de Tunisiens qui luttent contre la maladie.

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Le classement maghrébin s'établit comme suit : en tête figure l'Algérie avec 17,5 %, suivie par la Tunisie à 16 % (soit une prévalence non standardisée de 16,6 %), puis la Libye à 15,8 %, le Maroc à 11,9 % et enfin la Mauritanie à 5,2 %. En Tunisie, cette prévalence de 16,6 % signifie qu'un adulte sur six est aujourd'hui touché. Cette situation constitue un enjeu de santé publique majeur face aux risques de complications graves et aux besoins constants de suivi médical.

Dépistage en Tunisie : près d'un tiers des malades ignorent leur état

L'un des enseignements majeurs de l'Atlas de la FID concerne les failles du diagnostic précoce. En Tunisie, 31,7 % des adultes diabétiques ignorent totalement qu'ils sont atteints de la maladie, soit près de 441 400 personnes. Ce chiffre met en lumière l'urgence absolue de renforcer les campagnes de dépistage. Un diagnostic tardif multiplie en effet les risques de complications cardiovasculaires, rénales ou oculaires, tout en alourdissant la charge financière et logistique des structures de soins.

Des projections alarmantes à l'horizon 2050

Si la situation actuelle exige une réaction rapide, l'avenir s'annonce encore plus complexe. Selon les projections démographiques et épidémiologiques de la Fédération internationale du diabète, le nombre de personnes diabétiques en Tunisie pourrait bondir pour atteindre 1,86 million d'ici 2050, contre 1,39 million en 2024.

Quelles solutions pour contrer l'épidémie ?

Face à cette courbe ascendante, les experts s'accordent sur la nécessité d'agir à plusieurs niveaux. Il est primordial d'améliorer le dépistage de masse pour repérer les cas non diagnostiqués, tout en garantissant un accès équitable et régulier aux soins pour l'ensemble des patients. Parallèlement, les autorités doivent miser sur la prévention active, en encourageant l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée ainsi que la pratique régulière d'une activité physique.

Autant de mesures indispensables pour freiner l'incidence de la maladie et réduire son poids sanitaire, économique et social sur le long terme en Tunisie et dans l'ensemble de la région maghrébine.