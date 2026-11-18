La ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi a annoncé, lundi 16 novembre 2026, devant le Parlement réuni en séance plénière consacrée au budget de la Culture 2027, la préparation de trois projets de décrets et de textes réglementaires visant à appliquer l'article 61 de la loi de finances 2026.

Cet article prévoit la création d'un Fonds d'encouragement à l'investissement dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, l'un des principaux axes de la réforme structurelle engagée par le ministère. La ministre a également indiqué que son département travaille à la révision du cadre juridique et réglementaire du secteur afin d'améliorer le climat des investissements et d'accélérer la publication de textes attendus depuis plus de 15 ans.

Cette réforme vise notamment à améliorer la gouvernance du Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI), ainsi qu'à renforcer ses ressources financières et humaines.

Par ailleurs, la ministre a rappelé que la proposition de loi n° 03/2024 relative à l'industrie cinématographique est toujours en cours d'examen à l'ARP, où elle a été déposée en janvier 2024.