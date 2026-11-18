La centrale de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque de Béni Mhira, dans le gouvernorat de Tataouine, devrait être achevée et entrer en exploitation au cours de l'été 2028, a annoncé mercredi 18 novembre 2026, le chef du projet, Wajdi Ben Khaled, ingénieur à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que la production annuelle de la centrale devrait atteindre 116 gigawattheures (GWh). Le projet contribuera également à la stabilisation du réseau électrique grâce à un système de stockage de l'énergie par batteries, a-t-il indiqué.

Selon Wajdi Ben Khaled, la mise en service de cette infrastructure permettra d'éviter chaque année la consommation de l'équivalent de 29.000 tonnes de pétrole en gaz naturel et de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO₂). Sur le plan de l'emploi, le chantier devrait générer au moins 380 postes de travail durant la phase de construction. Une fois la centrale opérationnelle, au moins 20 emplois permanents seront créés.