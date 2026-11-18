Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont progressé de 47,4 % durant la campagne 2025-2026, couvrant la période de novembre 2025 à octobre 2026, pour atteindre 413.100 tonnes, contre 280.300 tonnes lors de la saison précédente, selon les données de l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI), publiées en novembre 2026.

En valeur, les recettes d'exportation se sont établies à 5,208 milliards de dinars, en hausse de 39 % par rapport aux 3,745 milliards de dinars enregistrés lors de la campagne précédente. L'huile d'olive en vrac a représenté 84,3 % des volumes exportés, soit 348.300 tonnes, pour une valeur de 4,123 milliards de dinars. Les exportations d'huile conditionnée ont atteint, quant à elles, 64.900 tonnes, soit 15,7 % du total, pour une valeur de 1,084 milliard de dinars. Leur volume a progressé de 53,7 % sur un an.

L'huile d'olive extra vierge a représenté 83,4 % des quantités exportées, avec 344.500 tonnes, pour une valeur de 4,515 milliards de dinars. Concernant les prix, le tarif moyen à l'exportation s'est établi à 12,61 dinars le kilogramme sur l'ensemble de la campagne, enregistrant une baisse de 5,7 %. Toutefois, en octobre 2026, il a progressé de 10,1 % par rapport au même mois de la saison précédente, passant de 12,60 à 13,87 dinars le kilogramme.

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L'huile d'olive tunisienne a été exportée vers plus de 98 pays. L'Union Européenne a absorbé 54,8 % des volumes, principalement l'Espagne (30,2 %) et l'Italie (19,7 %). L'Amérique du Nord a représenté 25,9 % des exportations, avec une prédominance des États-Unis (20,3 %) et du Canada (5,5 %). Les marchés asiatiques ont capté 11,9 % des volumes, notamment l'Arabie saoudite (5,6 %) et la Jordanie (2,8 %). La part du marché africain s'est élevée à 3,5 %, dont 2,9 % pour l'Égypte.

Par ailleurs, les exportations d'huile d'olive biologique ont atteint 60.600 tonnes, pour une valeur d'environ 794,9 millions de dinars. L'huile biologique conditionnée n'a représenté que 6,4 % des volumes exportés de cette catégorie. L'Italie arrive en tête des importateurs d'huile d'olive biologique tunisienne, avec 38 % des volumes, devant les États-Unis (27 %), l'Espagne (23 %) et la France (8 %).