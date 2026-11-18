Le restaurant universitaire Kheireddine Ettounsi, situé sur l'île de Djerba, a entamé l'expérimentation d'un système de carte intelligente, dans le cadre d'un projet pilote visant à rationaliser les dépenses et à améliorer la qualité des services proposés aux étudiants.

Dans une déclaration à la radio nationale, la directrice du restaurant, Naziha Jliti, a indiqué que ce dispositif permet aux étudiants de réserver leurs repas à l'avance.

Cette démarche devrait faciliter l'organisation des services de restauration et permettre de mieux anticiper le nombre de repas à préparer, en fonction des besoins réels des étudiants, a-t-elle précisé.

L'adoption de la carte intelligente au restaurant universitaire Kheireddine Ettounsi constitue ainsi une nouvelle étape dans le processus de numérisation des services universitaires et de modernisation du système de restauration.