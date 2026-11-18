Le ministère de la Santé a annoncé l'ouverture, à partir du 25 janvier 2027, d'un concours externe pour le recrutement de 50 psychologues relevant du corps des psychologues des administrations publiques, conformément à un arrêté du ministre de la Santé en date du 16 novembre 2026, publié mardi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Les inscriptions à distance à ce concours seront ouvertes sur le site électronique du ministère de la Santé à partir du 30 novembre 2026. La date limite de dépôt des candidatures en ligne est fixée au 25 décembre 2026.

Les dossiers de candidature devront être transmis au siège du ministère de la Santé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la demande de l'administration.