La Tunisie célébrera le 70e anniversaire de son adhésion à l'UNESCO lors d'une conférence-débat ouverte au public, le vendredi 20 novembre 2026 à Tunis, sous le thème « 70 ans d'adhésion de la Tunisie à l'UNESCO (1956-2026) ».

Animée par Ghazi Gherairi, ancien ambassadeur, délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO et ancien vice-président de la Conférence générale de l'organisation, cette conférence réunira des universitaires, des diplomates, des chercheurs et des acteurs du patrimoine. L'objectif est de revisiter sept décennies de coopération entre la Tunisie et l'organisation onusienne.

Cette commémoration s'inscrit dans le sillage de novembre 1956, mois charnière de l'adhésion de la Tunisie au sein de l'organisation. Elle fait écho au 19 septembre 1956, date à laquelle Mohamed Lamine Bey avait accepté l'Acte constitutif de l'UNESCO, en promettant qu'il serait « inviolablement observé », ouvrant ainsi la voie à l'admission officielle de la Tunisie comme membre à part entière, le 8 novembre suivant.

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Les échanges proposeront une lecture pluridisciplinaire de ce parcours commun. Ils reviendront sur les temps forts de la présence tunisienne à l'UNESCO, l'inscription des premiers sites nationaux au patrimoine mondial, les contributions intellectuelles et normatives du pays, ainsi que les interactions entre le droit international, la culture, l'éducation et la science.

L'enjeu dépasse la simple commémoration. La conférence-débat ouvrira une réflexion prospective sur le rôle de la Tunisie dans la coopération internationale. Dans un contexte international marqué par l'affaiblissement du multilatéralisme, qui affecte notamment la culture, l'éducation et la libre circulation du savoir, elle visera à réaffirmer l'importance de la coopération multilatérale et à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de l'engagement au service du bien commun universel.

L'événement est organisé par la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (FSJPST), en partenariat avec Art Rue, l'Initiative Normes, Culture et Patrimoine (INCP), l'Association tunisienne pour les Nations Unies (ATNU) et le Laboratoire de droit international et de relations Maghreb-Europe.