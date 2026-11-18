La Tunisie participe, les 17 et 18 novembre 2026 au Caire, à la deuxième réunion du comité de pilotage de l'Initiative de coordination des systèmes réglementaires des médicaments en Afrique du Nord. Cette démarche vise à renforcer la sécurité sanitaire, à faciliter l'accès aux médicaments et à consolider la souveraineté pharmaceutique régionale.

La Tunisie est représentée à cette réunion par la directrice générale de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS), Soumaya Miled.

Dans un communiqué, l'ANMPS a rappelé que la Tunisie assure le secrétariat de cette initiative, témoignant de son engagement en faveur de la coopération régionale et de l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires du secteur pharmaceutique nord-africain.

Vers une harmonisation des procédures d'enregistrement des médicaments

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux de cette deuxième réunion ont porté sur l'état d'avancement de l'initiative et les résultats des différents groupes de travail, notamment dans les domaines de l'inspection, de la pharmacovigilance, du management de la qualité et des systèmes d'information. Les participants ont également validé plusieurs documents stratégiques et examiné les modalités d'unification des procédures et des pratiques d'évaluation et d'enregistrement des médicaments.

Renforcer la sécurité sanitaire et la souveraineté pharmaceutique

Selon l'ANMPS, cette initiative constitue une étape importante vers une meilleure intégration régionale du secteur pharmaceutique. Elle vise notamment à faciliter l'accès des populations à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité, tout en renforçant la sécurité sanitaire et la souveraineté pharmaceutique des pays d'Afrique du Nord.

La Tunisie assure le secrétariat technique de l'initiative

La réunion inaugurale de cette initiative s'était tenue du 18 au 20 février 2025 au Caire. Elle avait permis de constituer le bureau du comité de pilotage et de définir les premières orientations stratégiques. L'Égypte avait été élue à la présidence de l'initiative pour un mandat de trois ans, tandis que le Maroc avait obtenu la vice-présidence et la Tunisie le siège du secrétariat technique. La feuille de route et les termes de référence de l'initiative avaient également été adoptés à cette occasion.