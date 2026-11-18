La Chambre Nationale des Sociétés de Distribution des Produits Pétroliers et la Chambre nationale du transport des matières dangereuses ont annoncé, mardi, la conclusion d'un accord prévoyant l'octroi d'une nouvelle prime spécifique aux chauffeurs de camions transportant des hydrocarbures.

Selon un communiqué conjoint publié par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), cet accord intervient à la suite de la révision par l'État du mécanisme de péréquation géographique. Il prévoit l'intégration d'un ajustement dans le mécanisme de facturation, permettant la création d'une prime spécifique calculée pour chaque journée de travail effectif passée au volant d'un camion de transport d'hydrocarbures. Cette prime s'élève à 275 dinars bruts par mois, sur la base de 26 jours de travail.

Le mémorandum d'entente relatif à cet accord a été signé mardi sous l'égide du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. La nouvelle mesure entrera en vigueur à partir de la paie du mois de novembre 2026.