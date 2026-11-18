La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de prison et des sanctions financières à l'encontre d'un père et de sa sœur, reconnus coupables dans une affaire d'enlèvement d'une fillette dont la garde légale avait été confiée à sa mère.

Le père a été condamné à trois ans de prison, tandis que sa sœur, la tante de l'enfant, a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement pour sa participation à l'enlèvement.

La juridiction a également condamné le père à verser des dommages et intérêts aux deux victimes. Il devra ainsi payer 20 000 dinars à son ex-épouse en réparation du préjudice moral et psychologique subi, ainsi que 50 000 dinars à sa fille mineure, en compensation des préjudices causés par son enlèvement et son éloignement de sa mère, détentrice légale de la garde.

Le père était poursuivi pour enlèvement d'un enfant placé sous la garde d'une autre personne, tandis que sa soeur était accusée de complicité dans cette infraction. Les faits concernent également une tentative de faire sortir la fillette du territoire tunisien.