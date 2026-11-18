Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a effectué, mardi 17 novembre 2026, une visite de terrain à Mograne afin de s'enquérir du fonctionnement des établissements scolaires et des conditions d'encadrement des élèves.

Visite au lycée pilote de Mograne

Le gouverneur a entamé sa tournée au lycée pilote de Mograne, où il a pris connaissance de la campagne de plantation d'arbres menée aux abords de l'établissement. Il s'est également enquis des conditions de distribution des repas scolaires aux élèves.

Réouverture de l'internat du collège 9-Avril

Au collège 9-Avril, Karim Brengi a inspecté l'internat, récemment rouvert après des travaux d'entretien et d'aménagement. Il a également suivi l'état d'avancement des travaux de la cuisine de l'établissement.

Améliorer les conditions de vie scolaire

À cette occasion, le gouverneur de Zaghouan a souligné la nécessité d'améliorer les conditions d'hébergement et de restauration dans les établissements scolaires. Il a appelé à accélérer l'achèvement des travaux afin de garantir aux élèves un environnement adapté à leurs besoins et d'améliorer la qualité des services qui leur sont fournis.