Le classement actualisé de la Fédération Internationale de Football (FIFA) fait état d'un recul de trois places de la sélection tunisienne, désormais 64e au niveau mondial, 12e à l'échelle africaine et 7e dans le monde arabe.

Ce repli intervient au lendemain du match nul concédé par les Aigles de Carthage face à la Libye (1-1), mardi, au stade de Tripoli, pour le compte de la quatrième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Cette nouvelle contre-performance s'inscrit dans un contexte de résultats décevants enregistrés par la sélection tunisienne ces derniers temps.