Dans un espace fermé qui ne change presque pas, les jours se ressemblent et les détails se répètent, tandis que les employés d'un centre d'appels mènent une course continue contre la montre pour réaliser un maximum d'appels réussis. Les heures de travail deviennent un cycle épuisant où l'être humain se réduit à un simple chiffre dans un système productif indifférent à ses besoins physiques et psychologiques.

Cette atmosphère oppressante sert de cadre au deuxième long métrage de la réalisatrice tunisienne Sara Abidi, « Mon nom est Clara », présenté en avant-première à la salle Omar Khelifi de la Cité de la Culture Chedli Klibi, en présence de journalistes et de personnalités artistiques.

Le film suit Clara, employée depuis environ dix ans dans ce centre d'appels, qui subit chaque jour la même routine , réveil matinal, transports, longues heures de travail et retour dans l'obscurité. La réalisatrice insiste sur cette monotonie en répétant certains gestes du quotidien, comme le trajet en train ou le petit-déjeuner, pour illustrer l'emprise du temps sur l'individu.

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Plutôt que de miser sur les dialogues, Sara Abidi privilégie la narration visuelle à travers l'image, le mouvement, l'éclairage et le silence, pour exprimer les états d'âme de ses personnages. Le spectateur est ainsi amené à partager progressivement l'étouffement et l'isolement de l'héroïne.

Cependant, la vie de Clara ne se résume pas à cette pression. Malgré la dureté du système, des moments de tendresse et des éclats d'humanité persistent, témoignant d'un besoin irrépressible de communication et d'affection. Sous ses airs stricts et distants, Clara cache une profonde solitude et une vulnérabilité qu'elle finit par extérioriser, rappelant qu'elle reste un être en quête de chaleur humaine.

La réplique finale du film, « Je m'appelle Aïda et non Clara », illustre toute la portée de l'oeuvre, elle rappelle que derrière le matricule ou le pseudonyme professionnel se cache une personne dotée d'une identité propre, d'une vie privée, de proches et de rêves inaliénables.

Le film, d'une durée d'une heure et 41 minutes, réunit les acteurs Zeineb Malki, Mohamed Yahya Jaziri, Nour Hajri, Yousr Galai, Fatma Falhi et Sondes Belhassen. Sa sortie dans les salles de cinéma tunisiennes est programmée dès le 18 novembre 2026.