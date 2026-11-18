Rafraf, surnommée la « Mariée du Nord », vient d'obtenir officiellement le statut de commune touristique. Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la destination, notamment en matière de financement, d'aménagement des infrastructures et de dynamisation de l'économie locale.

Située dans le gouvernorat de Bizerte, la ville dispose d'atouts naturels qui font sa réputation, entre plages, montagnes et paysages côtiers. Son nouveau statut pourrait ainsi contribuer à renforcer son attractivité et à soutenir son développement touristique.

Cette évolution soulève toutefois un enjeu essentiel : la préservation de l'environnement. Chaque été, les déchets laissés par certains estivants sur les plages et dans les espaces naturels dégradent le paysage et portent atteinte à ce patrimoine.

Au-delà des investissements et de l'amélioration des infrastructures, la réussite de cette nouvelle vocation touristique repose également sur la sensibilisation des visiteurs et le respect des espaces publics. La préservation du littoral et des montagnes constitue une condition indispensable à un tourisme durable à Rafraf.