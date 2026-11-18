La police judiciaire de Hammam-Lif a interpellé 22 migrants de nationalités africaines en situation irrégulière en Tunisie, ainsi que neuf Tunisiens soupçonnés de leur avoir fourni des logements et des emplois en violation de la réglementation en vigueur, a indiqué mercredi le président du conseil local de Hammam-Lif, Malek Toumi.

Intervenant à la radio, il a affirmé que la situation dans la région risquait de prendre une tournure similaire à celle observée à El Amra, en raison de la présence croissante de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, installés notamment sur des terrains non bâtis et dans des lieux abandonnés.

Selon Malek Toumi, certains habitants louent leurs logements à ces migrants sans documents légaux. Il a notamment indiqué qu'une même habitation pouvait accueillir plus de 25 personnes. Il a enfin précisé que les opérations de rapatriement volontaire seraient engagées après l'accomplissement des procédures judiciaires nécessaires, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les organisations internationales.