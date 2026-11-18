Le Maroc et le Sénégal ont validé leur qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, mardi, à deux journées de la fin des éliminatoires. Ils rejoignent ainsi le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun et le Mali, également qualifiés pour la compétition.

La phase finale de cette édition, qui réunira 24 sélections, se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027. Les deux dernières journées des qualifications sont programmées en mars prochain.

La qualification du Sénégal a été confirmée sans même que les Lions de la Teranga disputent une rencontre. La victoire du Mozambique face à l'Éthiopie (1-0), dans le groupe 10, a en effet garanti à la sélection sénégalaise une place parmi les deux premiers de sa poule.

Le Maroc a, de son côté, décroché son billet grâce à une victoire 1-0 contre le Niger. Le jeune Abdallah Ouazane, âgé de 17 ans, a inscrit l'unique but de la rencontre, marquant ainsi sa première réalisation avec la sélection nationale A. Les Lions de l'Atlas totalisent désormais 12 points après quatre victoires consécutives.

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Le Mali, le Burkina Faso et le Bénin également qualifiés

Le Mali a assuré sa qualification dans le groupe concerné en s'imposant 2-0 face au Rwanda, grâce aux réalisations de Modibo Sagnan et Gaoussou Diarra.

Dans le groupe 6, le Burkina Faso a également validé son billet après son succès 3-1 contre la Mauritanie. Le jeune Elohim Kaboré a marqué pour la deuxième rencontre consécutive. Le Bénin accompagne les Burkinabè parmi les équipes qualifiées de cette poule.

La victoire des Comores (1-0) contre le Congo a, par ailleurs, assuré la qualification du Cameroun, qui ne peut désormais plus terminer au-delà de la deuxième place du groupe 7. Les Comoriens occupent également une position favorable, avec quatre points d'avance sur la Namibie, troisième.

La course à la qualification reste ouverte pour plusieurs sélections

Dans les autres groupes, la Guinée-Bissau a pris la tête de sa poule après sa victoire 2-0 contre Madagascar. Elle compte désormais trois points d'avance sur le Nigeria, tenu en échec par la Tanzanie (0-0), l'un des trois pays coorganisateurs de la compétition. Les Nigérians devront dépasser la Guinée-Bissau au classement pour décrocher leur qualification.

L'Angola s'est imposé 1-0 face au Soudan du Sud et n'a besoin que d'un point lors de ses deux dernières rencontres pour assurer sa présence à la phase finale.

La Côte d'Ivoire et la Gambie ont, pour leur part, fait match nul (2-2), un résultat qui maintient les deux sélections en bonne position dans le groupe 3. Le Ghana occupe la troisième place, à un point de la Gambie.

Dans le groupe de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana ont remporté une victoire importante à l'extérieur contre le Kenya (2-1), pays coorganisateur de la CAN 2027. Relebohile Mofokeng a inscrit un doublé, permettant à son équipe de prendre la tête du groupe. L'Afrique du Sud est désormais à la lutte avec la Guinée pour une place en phase finale. Les deux sélections s'affronteront lors de la prochaine journée, prévue en mars.

Enfin, la République démocratique du Congo (RDC) a concédé un match nul (1-1) face à la Sierra Leone. Elle devra obtenir un point lors de ses deux dernières rencontres pour garantir sa qualification.

À noter que le Maroc et le Sénégal restent également au centre du contentieux lié à la finale de la CAN 2025. Le Sénégal avait initialement remporté le titre face au pays hôte, avant que la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) ne le lui retire, à la suite du départ de plusieurs joueurs sénégalais du terrain pour protester contre des décisions arbitrales. Le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi de l'affaire, devrait rendre sa décision dans les prochaines semaines.