Ne profitant pas du but marqué tôt, notre team national s'est contenté de tenir en échec son homologue libyen. Un résultat nul qui complique sérieusement nos chances de nous qualifier à la phase finale de la CAN. A noter un indiscutable arbitrage maison.

Dos au mur, Mouïne Chaâbani devait innover, hier, à l'occasion de la manche retour contre la Libye qu'il devait remporter pour garder nos chances intactes pour la qualification à la phase finale de la CAN 2027. Pour ce faire, le sélectionneur a opté pour le schéma tactique 4-2-3-1, opérant par la même 5 changements par rapport à la manche aller, avec l'incorporation de Mohamed Amine Ben Hmida, Ghaith Zaalouni, Ferjani Sassi et la titularisation de Anis Ben Slimane et Mohamed Ali Ben Hammouda, entrés en cours de jeu lors du match aller.

Côté jeu, on n'a pas attendu longtemps pour voir la donne changer en faveur des nôtres. On jouait à peine la 4e minute quand le défenseur libyen, Ali Youssef, commet une erreur de débutant à la sortie du ballon. Anis Ben Slimane en profite pour couper la trajectoire de la balle, prend le temps de la contrôler avant d'adresser un tir cadré et puissant qui laisse sans voix le portier libyen, Aymen Al Tihar.

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Avec cette ouverture du score, on ne pouvait espérer une meilleure entame de match. Sauf que nos joueurs, qui ont pourtant imposé leur rythme de jeu à leur adversaire, n'ont pas su en profiter pour doubler la mise. Ils se sont contentés de gérer leur ascendant. Sans plus.

Côté libyen, on a dû attendre la fin de la période initiale pour assister à la première occasion du match de notre adversaire : touchant la balle de la main, Laidouni permet à la sélection libyenne d'obtenir un coup franc direct à la limite de la zone des 16 mètres. Mais Muaid Ellafi n'en profite pas, tirant au-dessus (40').

Tout juste après, l'arbitre accorde un penalty imaginaire à la Libye, estimant que Ezzedine Al Mariami a été déséquilibré du dos par Gaith Zaalouni. La contestation des nôtres n'a pas fait changer d'avis l'arbitre. Et Al Mariami égalise pour la Libye en transformant le penalty (45'+5).

Il faut se battre pour avoir ce que l'on veut

En deuxième mi-temps, les changements opérés par Mouïne Chaâbani, n'apportent pas grand-chose. Quelques tentatives sans réel danger pour la défense adverse, à l'image de la balle perdue par Firas Chaouat, nez à nez avec le gardien de but adverse plus rapide (82'), ou encore Zaalouni qui tente sa chance en faisant un slalom avant de tirer dans les mains du portier libyen (89').

A noter que l'arbitre n'a pas accordé un penalty à Hadj Mahmoud, suite à une faute commise par le portier libyen (74').

L'arbitrage maison est, certes, indiscutable, n'empêche, le résultat est aussi nul que la prestation de nos joueurs qui n'ont pas été suffisamment déterminés pour espérer ramener les trois points de Tripoli. Il fallait profiter de nos moments forts, au début du match notamment, et être plus agressifs dans le jeu, pour espérer vaincre les Libyens dans leur fief.

Enfin, ce résultat nul à Tripoli complique sérieusement nos chances de qualification à la prochaine CAN.

Tunisie : Dahmen, Talbi, Ghram, Ben Hmida, Zaalouni, Maaloul, Laidouni (Zemzemi 90'), Sassi (Saad 46'), Ben Slimane (Ayari 68'), Ben Romdhane ( Belhadj Mahmoud 68') et Ben Hammouda (Chaouat 46').