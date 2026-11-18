Quatre films tunisiens, sept productions arabes et quatre œuvres d'Afrique subsaharienne composent la sélection officielle des courts-métrages de la 37e édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 12 au 19 décembre. Une compétition qui s'inscrit dans une édition anniversaire marquant les 60 ans du festival.

La sélection officielle des courts-métrages arabes et africains en compétition à la 37e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a été dévoilée lundi. Quinze oeuvres représentant onze pays seront en lice pour les distinctions du festival, qui se tiendra du 12 au 19 décembre 2026 à la Cité de la culture de Tunis.

Selon un communiqué publié sur la page officielle des JCC, la Tunisie sera représentée par quatre films : « De rêver l'Homme s'est arrêté » de Youssef Sanheji, « Sociophobia » de Malek Hebiri, « En silence » d'Amine Lakhnech et « À la recherche de Omar Madani » de Youssef Ben Ammar.

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Le cinéma arabe occupe une place importante dans cette sélection avec sept oeuvres. La Palestine sera présente avec « A Tenderness » de Sabrine Khoury et « The Donkey and Gaza » de Mustafa Al-Nabih. Le Liban sera représenté par « Un jour, un enfant » de Marie-Rose Osta, le Qatar par « Light to Ashes » de Nadia Al-Khater, l'Algérie par « À quoi rêvent les Maknines » de Sarra Ryma, le Maroc par « Les hommes de Dieu » d'Ikram Azfoud et l'Égypte par « Mon village accusait les femmes de la fin de l'humanité » de Jad Chahine.

Quatre autres productions porteront les couleurs de l'Afrique subsaharienne : « Dolo » d'Ousmane Samassékou (Mali), « Bound » de Samir Awaleh (Somalie), « Mama Kaléta » de Joseph Avimadje (Bénin) et « Bomengo, le dernier conteur » de David-Pierre Fila (République du Congo).

Cette sélection de courts-métrages s'inscrit dans une présence tunisienne plus large au sein des différentes sections compétitives. Au total, treize films nationaux ont été retenus, selon la liste dévoilée la semaine dernière : six longs-métrages, dont trois fictions et trois documentaires, les quatre courts-métrages annoncés lundi, un film dans la nouvelle section « Nouvelles Visions » et deux oeuvres dans la catégorie « Carthage Ciné-Promesse ».

Créées en 1966, les Journées cinématographiques de Carthage célèbrent cette année leur 60e anniversaire avec l'Égypte comme pays invité d'honneur et un focus consacré au cinéma contemporain d'Afrique de l'Est. Outre les compétitions et la section non compétitive « Cinéma du Monde », le volet professionnel s'articulera autour de la plateforme « Carthage Pro », qui comprend notamment les ateliers de soutien « Chabaka » et « Takmil ».

Le palmarès des différentes compétitions, avec notamment l'attribution des Tanits d'or, d'argent et de bronze, sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, prévue le 19 décembre au Théâtre de l'Opéra de Tunis.