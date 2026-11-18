L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé une autorisation accélérée au médicament « Nilcarme » (néladalkib), développé initialement par la société de biotechnologie Novalent et désormais commercialisé aux États-Unis par le groupe pharmaceutique britannique GSK, à la suite d'une importante opération d'acquisition.

Il s'agit du deuxième traitement contre le cancer du poumon issu du portefeuille de Novalent à accéder au marché américain.

Ce médicament, un inhibiteur de troisième génération de la kinase ALK, est indiqué chez les adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), localement avancé ou métastatique, présentant une mutation du gène ALK et ayant déjà reçu un traitement.

L'autorisation concerne actuellement deux catégories de patients : ceux ayant déjà été traités par l'alectinib (Alecensa) en monothérapie et ceux ayant reçu au moins deux traitements antérieurs à base d'inhibiteurs d'ALK, en association avec une chimiothérapie à base de platine.

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Des résultats cliniques encourageants

Cette autorisation, délivrée avant la date initialement prévue du 27 novembre, repose sur les résultats de l'essai clinique de phase I/II ALKOV-1.

Les données montrent un taux de réponse objective de 49 % chez les patients précédemment traités par l'alectinib. Parmi les patients ayant répondu au traitement, 76 % ont maintenu cette réponse pendant au moins six mois et 52 % pendant au moins un an.

Chez les patients ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, le taux de réponse objective s'est établi à 32 %. La réponse s'est maintenue pendant au moins six mois chez 69 % des patients répondeurs et pendant au moins un an chez 51 % d'entre eux. Le médicament a également démontré une activité notable contre les métastases cérébrales. Le taux de réponse intracrânienne a notamment atteint 55 % dans le premier groupe de patients.

Un nouveau concurrent sur le marché des traitements ciblés

L'arrivée de ce traitement intervient sur un marché particulièrement concurrentiel des thérapies ciblant les cancers du poumon présentant une mutation du gène ALK. Le nouveau médicament devra notamment faire face à la concurrence de l'Alecensa, développé par Roche, et du Lorbrena, commercialisé par Pfizer.