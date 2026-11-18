La Tunisie poursuit, en coopération avec le Japon, l'élaboration du schéma directeur de la mobilité urbaine du Grand Tunis. Cette étude stratégique vise à moderniser le système de transport, à réduire les embouteillages et la pollution et à favoriser un développement urbain durable à l'horizon 2040.

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a présidé, mardi, une réunion de travail consacrée à l'état d'avancement de cette étude, selon un communiqué du ministère.

Ce chantier est piloté par l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise.

Une vision intégrée du transport dans le Grand Tunis

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La réunion a permis de présenter les objectifs stratégiques de l'étude, la méthodologie adoptée, les mécanismes de gouvernance et de coordination, ainsi que l'état d'avancement de ses différentes composantes.

Au-delà du développement des infrastructures et des transports collectifs, le schéma directeur vise à renforcer l'articulation entre le transport, l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire.

L'objectif est de favoriser un développement urbain équilibré et durable, tout en répondant aux besoins croissants de déplacement des citoyens.

Réduire les embouteillages et la pollution

Salah Zouari a insisté sur la nécessité d'achever l'étude dans les délais impartis, soulignant son importance en tant que document de référence pour orienter les futures politiques publiques et les investissements dans le Grand Tunis.

Le schéma directeur devra contribuer à la mise en place d'un système de transport sûr et durable, capable de répondre aux attentes des citoyens, de fluidifier la circulation et de réduire la pollution.

L'expertise japonaise et le numérique au service de la mobilité

Le ministre a également souligné l'importance de renforcer la coordination entre les ministères, les structures publiques et les municipalités. Il a appelé à tirer pleinement profit de l'expertise japonaise en matière de planification urbaine et de mobilité durable, tout en encourageant l'exploitation des données et des technologies numériques pour améliorer la planification et la prise de décision.

Mobilité urbaine à l'horizon 2040 : les prochaines étapes

La prochaine phase de l'étude sera consacrée à la finalisation et à l'évaluation des différents scénarios de mobilité urbaine. Il s'agira de retenir le scénario le mieux adapté aux spécificités du Grand Tunis et à ses perspectives de développement.

Cette démarche devra aboutir à une vision stratégique intégrée, réalisable et concertée avec l'ensemble des parties concernées, afin de repenser durablement les déplacements dans la capitale et sa périphérie.