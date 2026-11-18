Le Consulat général de Tunisie à Düsseldorf a organisé, dimanche dernier, une journée consulaire à Kaiserslautern, en Allemagne, dans le cadre de ses efforts visant à rapprocher les services administratifs des Tunisiens résidant à l'étranger.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de nombreux ressortissants tunisiens établis dans cette ville et ses environs ont bénéficié de prestations consulaires et ont pu faire part de leurs préoccupations.

Vers une simplification des démarches administratives

À cette occasion, le consul général a présidé une réunion avec les membres de la communauté tunisienne, réaffirmant la volonté des autorités de moderniser les services consulaires et de simplifier davantage les procédures administratives pour mieux répondre aux attentes des ressortissants. Le diplomate a également souligné l'importance d'impliquer davantage la communauté tunisienne dans la conception et l'organisation des programmes et initiatives qui lui sont destinés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette démarche vise à renforcer les liens de solidarité entre ses membres et à encourager leur participation à la vie culturelle et sociale.

Renforcer l'attachement des jeunes générations à la Tunisie

Une attention particulière a été accordée aux nouvelles générations de Tunisiens établis en Allemagne. Le consul général a insisté sur la nécessité de renforcer leur attachement à leur pays d'origine, de leur faire découvrir leur identité nationale et leur patrimoine culturel et civilisationnel, tout en préservant leur sentiment d'appartenance à la Tunisie.

Accompagner les étudiants et les compétences tunisiennes en Allemagne

Cette rencontre a également permis d'instaurer un dialogue direct avec les membres de la diaspora tunisienne sur les moyens d'améliorer les prestations consulaires. Les échanges ont notamment porté sur l'accompagnement des nouveaux étudiants et des compétences tunisiennes dans leur processus d'intégration en Allemagne.