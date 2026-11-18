L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé (AIGE) a lancé une campagne pour sensibiliser les passagers au trafic de drogues. Elle vise à éviter que des voyageurs deviennent, parfois sans le savoir, les complices ou les victimes de réseaux criminels.

La règle principale est simple : ne jamais transporter ni enregistrer un bagage dont on ignore le contenu ou qui ne nous appartient pas, même si c'est un proche qui le demande. Une valise confiée pour « rendre service » peut contenir de la drogue, mais aussi des explosifs.

Cette campagne n'a rien de spectaculaire. Pas de slogan choc ni de mise en scène, simplement du bon sens.

Ce bon sens vaut pourtant d'être rappelé. Les trafiquants misent sur la confiance, la politesse et l'envie d'aider. Le passager qui accepte un colis « de la part d'un cousin » en assume seul les conséquences une fois au contrôle. Devant la police, la bonne foi pèse peu.

Le message est sans détour : on ne transporte que ce que l'on a soi-même emballé. Ce n'est pas de la méfiance, juste de la prudence.