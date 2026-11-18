Plusieurs axes du groupement des Ana Bungu, dans le territoire de Luiza au Kasaï-Central, sont devenus difficilement accessibles depuis le décès de Crispin Mbungu, chef coutumier du groupement et député provincial coopté de Luiza.

Selon des sources locales, des passagers sont soumis à diverses pratiques présentées comme des exigences coutumières liées au décès de cette autorité traditionnelle. La situation est notamment signalée dans le village de Mapumba, localité d'origine du défunt. Les voyageurs dénoncent des tracasseries qui compliquent leurs déplacements. Alexis Mpoyi, transporteur à vélo, témoigne :

« Nous avons beaucoup souffert. Quand vous arrivez là, vous devez enlever vos souliers et vos babouches pour marcher pieds nus. On exige 5 000 francs congolais et on vous asperge d'huile moteur usagée, de couleur noire. Les tracasseries sont extrêmes. » Face à cette situation, la Nouvelle Société civile congolaise (NSCC) de Luiza exprime son inquiétude et condamne « ces traitements contraires à la dignité humaine ».

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Son coordonnateur, Paulin Nkongolo Nsake, affirme comprendre la douleur de la famille du défunt, tout en appelant au respect des droits des usagers : « Nous compatissons avec la famille du feu député coopté et chef du groupement. Mais les membres de la famille ont érigé une barrière. Il s'observe des traitements inhumains. Et sur ce, nous tirons la sonnette d'alarme. »

La société civile appelle les services de sécurité et les autorités compétentes à intervenir afin de rétablir la libre circulation des personnes et des biens dans cette partie du territoire de Luiza. Paulin Nkongolo Nsake craint par ailleurs que ces pratiques ne se prolongent, alors que le corps de Crispin Mbungu se trouve toujours à la morgue à Kinshasa.

La Nouvelle Société civile congolaise demande ainsi aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux tracasseries signalées et garantir la sécurité ainsi que la mobilité des populations concernées.