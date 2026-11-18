analyse

L'Afrique du Sud s'apprête à vivre un été qui pourrait s'avérer difficile pour les agriculteurs. Le phénomène El Niño est déjà bien établi : il s'agit du réchauffement de la surface de l'océan Pacifique qui influence les conditions météorologiques à l'échelle mondiale et entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur.

L'Organisation météorologique mondiale s'attend à ce qu'il se transforme en un phénomène très intense vers la fin de l'année 2026, dont les effets devraient se prolonger jusqu'au début de l'année 2027.

Ce super El Niño entraîne des risques accrus de sécheresse, de vagues de chaleur, de stress hydrique, de perte de pâturages pour le bétail, de baisse des rendements céréaliers et de feux de forêt.

Nous sommes des chercheurs en agronomie spécialisés dans la production pastorale et végétale. Nous cherchons à trouver des moyens, en période de sécheresse, d'améliorer la qualité des plantes dont se nourrit le bétail.

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Nos dernières recherches indiquent quand planter le radis fourrager et quelles variétés choisir pour qu'il pousse bien et produise une grande quantité d'aliments nutritifs, même sans irrigation.

Le radis fourrager (Raphanus sativus L.) est une plante à croissance rapide, dotée de feuilles vertes et de racines tubéreuses. En hiver, lorsque l'herbe se dessèche, ou en période de sécheresse, il constitue un fourrage nutritif pour le bétail (bovins, ovins et caprins). Il est utilisé aussi bien dans les petites exploitations agricoles que dans l'agriculture à grande échelle, en particulier là où les pâturages sont limités. Cependant, comme ces variétés de radis fourrager n'ont été sélectionnées que récemment, leur date de plantation idéale n'avait jamais été testée dans des conditions de culture pluviale et sans engrais.

Nous avons mené notre étude à Cedara, dans les Midlands du KwaZulu-Natal, une région agricole de l'est de l'Afrique du Sud caractérisée par un sol argileux rouge et profond, où les étés sont chauds et humides. Nous avons semé du radis fourrager sur une période de quatre mois, en nous appuyant uniquement sur les précipitations et sans utiliser d'engrais. Cela reflétait les conditions des petits agriculteurs qui ont un accès limité à l'irrigation et aux engrais.

Les résultats sont clairs : les dates de plantation ont leur importance. En général, plus la date de plantation est précoce (décembre et janvier), meilleurs sont les résultats.

Il s'agit là d'une conclusion importante pour les éleveurs. Évaluer les dates de plantation dans un contexte de changement climatique est essentiel pour préserver la sécurité alimentaire et pour aider les agriculteurs à s'adapter à des conditions météorologiques imprévisibles sans avoir à acheter de nouveaux équipements coûteux. Un rendement élevé des plantes cultivées pour le fourrage garantit une quantité suffisante de nourriture pour le bétail.

Plus la valeur nutritionnelle du fourrage est élevée, plus les animaux grandissent et deviennent robustes et en bonne santé. Les agriculteurs qui ne parviennent pas à cultiver suffisamment de fourrage de bonne qualité risquent de subir une perte de revenus lorsque leurs animaux manquent de nourriture.

Les agriculteurs doivent choisir le moment de la plantation du radis fourrager en fonction de leur objectif : récolter davantage de feuilles et de tiges ou davantage de tubercules. Le choix de la période de plantation doit tenir compte des conditions climatiques locales.

Quand semer le radis fourrager pour une meilleure alimentation du bétail

Nos recherches montrent que dans cette région du monde, le radis fourrager semé en décembre produit beaucoup plus de tubercules. Semé en janvier, il produit quant à lui un fourrage plus feuillu et plus riche en protéines.

Nous avons également constaté que plus la date de plantation est précoce, plus les concentrations en minéraux tels que le phosphore, le potassium et le zinc dans les feuilles sont élevées. Ces nutriments peuvent contribuer à la croissance, au développement et à la santé générale du bétail, en particulier lorsque la qualité et la quantité des graminées naturelles diminuent.

Cela signifie que même lorsque les agriculteurs ne disposent pas de systèmes d'irrigation, une plantation au bon moment permet de produire un fourrage plus nutritif pour le bétail en s'appuyant uniquement sur les précipitations.

Cette découverte est particulièrement pertinente alors qu'El Niño s'intensifie, augmentant le risque de temps plus sec, de sécheresse et de températures anormalement élevées en Afrique australe. Cela rend la recherche sur la gestion des cultures pluviales particulièrement pertinente. C'est également une information utile pour les agriculteurs qui cultivent des plantes alors que le climat change et rend les précipitations moins prévisibles. Semer trop tôt ou trop tard peut exposer les jeunes plants à la sécheresse ou aux inondations.

Les résultats de notre étude sont importants pour les éleveurs car, avec des précipitations en baisse et imprévisibles, l'état des pâturages naturels se détériore, ce qui rend difficile la culture de fourrages. Si les agriculteurs doivent acheter des compléments alimentaires pour leur bétail, cela peut s'avérer très coûteux, en particulier pour les ménages dont la survie et les revenus dépendent de l'élevage.

Nos résultats suggèrent que les agriculteurs devraient planifier la plantation comme dans une fourchette de dates plutôt qu'à date fixe. La plantation peut être ajustée au cours d'une même saison pour s'adapter aux périodes de précipitations précoces ou tardives.

Prochaines étapes

La plantation de radis fourrager à des moments précis ne résoudra peut-être pas tous les problèmes causés par les sécheresses liées au super El Niño, mais nos recherches montrent que des décisions de gestion relativement simples peuvent aider les agriculteurs à utiliser plus efficacement les précipitations disponibles.

Nos conclusions soulignent également les raisons pour lesquelles les informations climatiques doivent parvenir aux agriculteurs avant que les décisions concernant les semis ne soient prises.

Alors que le phénomène El Niño de cette année commence à toucher l'Afrique, les conseillers agricoles, les services météorologiques et les chercheurs doivent commencer à travailler ensemble pour traduire les prévisions saisonnières en recommandations pratiques à l'intention des agriculteurs concernant le moment des semis. Si les agriculteurs avaient accès à des prévisions pluviométriques, ainsi qu'à des informations sur l'humidité du sol, les conditions de pâturage et la disponibilité en eau sur leurs terres, ils seraient en mesure de prendre de meilleures décisions quant au moment et à la quantité de fourrage à cultiver pour leur bétail.

Nous avons mené cette expérience dans une petite zone des Midlands du KwaZulu-Natal sur une préiode restreinte de deux saisons de plantation. Cela signifie que ces résultats ne s'appliqueront pas à d'autres régions d'Afrique du Sud présentant des types de sols, un climat et des régimes pluviométriques différents. D'autres essais sont nécessaires dans différents endroits, en utilisant différentes variétés de cultures, différentes périodes de semis et différentes conditions pluviométriques.

Le message qui ressort de nos recherches est simple : dans un pays confronté au stress hydrique comme l'Afrique du Sud, le calendrier des semis constitue un moyen important de tirer le meilleur parti des précipitations.

Lusanda Ncisana, Lecturer, University of Limpopo

Tafadzwanashe Mabhaudhi, Professor of Climate Change, Food Systems and Health and Director of The Lancet Countdown in Africa, London School of Hygiene & Tropical Medicine