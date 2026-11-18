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L'ESSENTIEL

Il y a 2 000 ans, le géographe grec Strabon jugeait l'Afrique peut-être plus petite que l'Europe et bien moins puissante, comme si la superficie d'un territoire disait sa force.

Le naturaliste romain Pline l'Ancien allait plus loin en accordant près de la moitié de la Terre à l'Europe, patrie du peuple conquérant, contre un cinquième environ à l'Afrique.

Ce même soupçon vise aujourd'hui la carte de Mercator, qui gonfle les régions proches des pôles et fait paraître l'Afrique aussi grande que le Groenland, pourtant 14 fois plus petit.

Depuis plus de deux cents ans, la carte du monde de référence repose sur un planisphère mis au point en 1569 par le géographe flamand Gerardus Mercator (1512-1594).

Mais, malgré sa popularité séculaire, la projection de Mercator (la méthode employée par Mercator pour reporter le globe terrestre sur une surface plane) est depuis longtemps jugée problématique. Son principal défaut : pour les besoins de la navigation, elle agrandit artificiellement les régions les plus proches des pôles, si bien que l'Afrique, à cheval sur l'équateur, paraît à peu près aussi grande que le Groenland, alors qu'elle est environ 14 fois plus étendue.

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Le 4 septembre 2026, l'Organisation des Nations unies (ONU) a voté une résolution, déposée par des représentants du Togo et soutenue par plusieurs pays africains, afin d'approuver et d'adopter une nouvelle carte du monde. Il s'agit de la projection Equal Earth (« Terre égale » en anglais, une projection qui respecte la superficie relative des terres), mise au point en 2018 par les cartographes de renom Bojan Šavrič, Tom Patterson et Bernhard Jenny.

En théorie, elle remplacera la projection de Mercator, qui, selon les militants togolais, risque de laisser entendre que l'Afrique et ses peuples occupent une place périphérique, sur le plan politique comme sur le plan culturel. La projection Equal Earth corrige cette distorsion en représentant fidèlement la superficie relative des continents.

Opportune et importante, cette critique de Mercator s'inscrit aussi dans une longue histoire de querelles sur la manière dont les continents doivent apparaître sur la carte.

Leur taille, et les enjeux politiques de leur représentation, étaient déjà de grands sujets de discorde pour les géographes antiques de la Grèce et de Rome, parmi lesquels Hérodote (vers 484-vers 425 avant notre ère), Strabon (né vers 64 avant notre ère, mort vers 24 de notre ère) et Pline l'Ancien (23-79 de notre ère), qui abordaient chacun la représentation de la planète sous un angle différent.

Hérodote et la Terre symétrique

L'une des plus anciennes tentatives connues de corriger la carte figure dans le quatrième livre des Histoires d'Hérodote (Ve siècle avant notre ère). Le géographe et historien grec y raille le travail des cartographes qui l'ont précédé et leur reproche de dessiner des cartes artificiellement symétriques :

« Je ris quand je vois que, si beaucoup avant moi ont dessiné des cartes de la Terre, aucun n'en a donné une représentation sensée : ils tracent l'Océan coulant autour de la Terre, qu'ils font parfaitement ronde, comme dessinée au compas, et ils donnent à l'Asie la même taille qu'à l'Europe. »

Hérodote substitue à cette image du monde une vision de la Terre singulièrement différente, dans laquelle l'Europe écrase par sa taille à la fois l'Asie et la Libye (le nom qu'il donne à l'Afrique) :

« Je m'étonne donc de ceux qui ont délimité et partagé le monde entre la Libye, l'Asie et l'Europe, car la différence entre ces parties n'est pas mince : en longueur, l'Europe s'étend le long des deux autres, tandis qu'en largeur, il me paraît clair qu'elle est incomparablement plus grande. »

Strabon, l'étendue et la puissance

Hérodote ne donne aucune mesure d'ensemble de la Libye (l'Afrique). Il la décrit comme très large, rattachée à l'Asie et plus petite que l'Europe. Le géographe grec Strabon, qui écrit sous la domination romaine (Ieᣴ siècle avant notre ère), en propose une autre appréciation. Au livre XVII de sa Géographie, il conteste la division traditionnelle du monde en trois continents, au motif que la Libye est loin de représenter un tiers du monde habité et qu'elle pourrait même être plus petite que l'Europe :

« Or, les auteurs qui ont divisé le monde habité selon les continents l'ont divisé inégalement, car une division en trois suppose trois parties égales ; mais il s'en faut de tant que la Libye forme un tiers du monde habité que, même réunie à l'Europe, elle ne semblerait pas égaler l'Asie. Peut-être est-elle même plus petite que l'Europe ; et, en puissance, elle lui est très inférieure. »

La vision de la Terre que propose Strabon rompt nettement avec celle d'Hérodote, puisque l'Asie y occupe une plus grande part du monde habité que l'Europe et la Libye réunies. Mais le plus lourd de conséquences, c'est ce qu'il affirme sur la signification de ces différences de taille.

En reliant la petite taille de la Libye à sa prétendue infériorité en puissance, et en insistant sur ses déserts et son habitat dispersé, il invite ses lecteurs à penser que la taille et la nature d'un territoire déterminent son pouvoir politique.

Pline, la géographie et l'empire

Le naturaliste romain Pline l'Ancien rend le lien entre taille et puissance plus explicite encore dans son Histoire naturelle (Ieᣴ siècle de notre ère). Il y propose une vision du monde qui rappelle celle d'Hérodote, où l'Europe est de loin le plus grand des continents :

« Commençons donc par l'Europe, nourrice du peuple qui a vaincu toutes les nations, et de loin la plus belle partie de la Terre, que la plupart des auteurs, non sans raison, ont comptée non pour un tiers mais pour la moitié du monde, en divisant le cercle entier en deux parties par une ligne tracée du Don au détroit de Gibraltar. »

Plus loin, il détaille ces divisions, en s'appuyant sur des mesures assez confuses, tirées de plusieurs sources parfois contradictoires :

« Il est donc clair que l'Europe fait un peu moins d'une fois et demie la taille de l'Asie, et deux fois et un sixième la largeur de l'Afrique. En réunissant tous ces chiffres, il apparaîtra clairement que l'Europe représente un peu plus de 1/3 + 1/8e de la Terre entière, l'Asie ¼ + 1/14 et l'Afrique 1/5 + 1/60e. »

Pline renverse en fait le raisonnement de Strabon sur le lien entre la petite taille de la Libye et son rôle effacé sur la scène mondiale, pour l'appliquer à l'Europe. Il place son affirmation sur la taille de l'Europe juste à côté de l'éloge qu'il en fait comme patrie des Romains, devenus les conquérants du monde entier. Ce rapprochement suggère qu'il est dans l'ordre des choses que les maîtres de la Terre en occupent la portion la plus vaste et la plus belle.

Ces épisodes montrent que, bien avant le débat sur Mercator, la représentation de la taille des continents était déjà mêlée à des questions de pouvoir et de prestige.

La campagne en faveur de la projection Equal Earth, et d'une juste reconnaissance de l'étendue de l'Afrique, procède de ce même postulat, très ancien : la manière dont un continent apparaît sur la carte peut façonner la perception de sa place dans le monde.

Daniel Hanigan, Junior Research Fellow in Classics at Trinity College, University of Cambridge