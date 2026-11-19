Du Cameroun au Tchad, en passant par le Congo, le Gabon et la Centrafrique, le commerce illicite de produits médicaux prospère sur les défaillances des systèmes de santé. Un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) révèle les ramifications d'une économie criminelle qui transforme la détresse des malades en source de profits.

La pénurie de médicaments est devenue une aubaine pour les trafiquants. Entre 2020 et 2025, 251 tonnes de produits médicaux ont été saisies dans cinq pays d'Afrique centrale : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. Antibiotiques, antipaludéens, antidouleurs, anti-inflammatoires, tramadol et prégabaline : derrière ces volumes se dessine un marché clandestin qui prospère sur les difficultés d'accès aux soins et les failles du contrôle pharmaceutique.

Dans son nouveau rapport réalisé avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), l'ONUDC met en évidence l'ampleur de cette économie parallèle. Les saisies annuelles sont passées d'environ cinq tonnes en 2020 à près de 116 tonnes en 2024, avant de dépasser 97 tonnes en 2025.

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Le Cameroun concentre à lui seul 96 tonnes interceptées en 2025, contre 2,5 tonnes cinq ans auparavant. Ces chiffres ne traduisent pas mécaniquement une progression équivalente du trafic : l'intensification des contrôles et les différences de remontée des données nationales influencent également les volumes saisis. Ils révèlent néanmoins une menace devenue majeure pour la sécurité sanitaire régionale.

La pénurie, le carburant du commerce illicite

Le trafic ne se limite pas aux médicaments contrefaits. Il englobe également des produits authentiques détournés des circuits légaux, des médicaments non homologués et des importations clandestines. Sa progression s'explique aussi par une réalité sociale : lorsque les traitements sont trop chers, les pharmacies trop éloignées et les stocks incertains, le marché informel devient parfois le dernier recours des malades.

Les indicateurs sanitaires sont préoccupants. En 2023, l'indice de couverture sanitaire universelle de l'OMS situait les six pays de la Cémac parmi les États les moins bien couverts au monde. Le Tchad affichait un score de 26 sur 100, contre une moyenne mondiale de 71. En République centrafricaine et au Tchad, plus de la moitié de la population vivait à plus de deux heures d'un hôpital public disposant de services d'urgence. Au Tchad, une seringue préremplie d'insuline pouvait coûter l'équivalent de près de seize jours de salaire pour les fonctionnaires les moins rémunérés.

Dans ces conditions, le prix devient parfois le premier critère d'achat, au détriment de la sécurité. En Centrafrique, des consommateurs interrogés expliquent pouvoir acheter un ou deux comprimés pour environ 100 FCFA dans la rue, plutôt qu'une boîte entière en pharmacie. Une économie immédiate qui peut se transformer en catastrophe sanitaire.

Douala, maillon stratégique des routes du trafic

Le danger est d'autant plus préoccupant que les produits illicites peuvent infiltrer les circuits officiels. Entre 2013 et 2025, le système de surveillance de l'OMS a enregistré 228 produits concernés par des incidents dans la Cémac. Parmi eux, 71 % étaient classés comme falsifiés et 11 % comme étant de qualité inférieure. Plus révélateur encore, un tiers des incidents a été détecté dans des chaînes d'approvisionnement réglementées. En avril 2025, l'OMS avait notamment alerté sur la circulation de faux lots d'amoxicilline au Cameroun et en Centrafrique, dépourvus du principe actif annoncé.

En septembre dernier, une opération des autorités camerounaises à Yaoundé a également permis de saisir plusieurs milliers de cartons comprenant de faux médicaments, des emballages destinés au reconditionnement et des psychotropes. Les routes du trafic épousent celles du commerce régional. Les ports d'Apapa, au Nigeria, et de Douala, au Cameroun, ainsi que les ports fluviaux de Brazzaville et de Bangui, figurent parmi les principales portes d'entrée identifiées. Dans les aéroports de la Cémac, 7,3 tonnes de produits médicaux ont été saisies entre 2020 et 2025.

La chaîne criminelle mobilise fabricants clandestins, grossistes, vendeurs informels, intermédiaires, professionnels de santé et agents publics corrompus. Dans les zones de conflit, certains groupes armés pillent des centres de santé, revendent les médicaments ou prélèvent des taxes sur les convois. Le trafic pharmaceutique devient ainsi une source de financement et un instrument de contrôle territorial.

La sécurité sanitaire, nouveau front de souveraineté

Les conséquences sont potentiellement mortelles : intoxications, traitements inefficaces, échecs thérapeutiques et aggravation de la résistance aux antimicrobiens. L'ONUDC rappelle notamment la mort de douze enfants au Cameroun en 2023, après l'ingestion d'un sirop pédiatrique contenant des excipients contaminés. « Les groupes criminels exploitent les vulnérabilités sanitaires de la région pour générer des profits », souligne Sylvie Bertrand, représentante régionale de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Face à cette menace, la réponse ne peut se limiter aux saisies et aux arrestations.

L'ONUDC préconise une harmonisation des législations, un renforcement des contrôles et une coopération transfrontalière plus efficace. Ces mesures doivent surtout s'accompagner d'un meilleur accès aux médicaments sûrs et abordables, d'une traçabilité renforcée et de circuits de distribution mieux surveillés. Le véritable défi est là : combattre les trafiquants sans combattre la pénurie revient à protéger les frontières du marché clandestin tout en lui laissant ses clients. Pour les États d'Afrique centrale, la lutte contre les faux médicaments est désormais une question de santé publique, de gouvernance et de souveraineté.