communiqué de presse

Hommage à Nicolas Tiangaye, qui a défendu les garanties constitutionnelles jusqu'à la fin

Nicolas Tiangaye, éminent avocat centrafricain, défenseur des droits humains et ancien Premier ministre, est décédé à Bangui le 16 novembre, à l'âge de 70 ans. Comptant parmi les défenseurs de l'état de droit les plus respectés du pays, il a consacré plus de quatre décennies à cette cause.

Nicolas Tiangaye s'est fait connaître alors qu'il était encore un jeune avocat, en assurant la défense de l'ancien empereur Jean-Bédel Bokassa en 1986. Par la suite, il a défendu le futur président François Bozizé, accusé de préparer un coup d'État.

Pour Tiangaye, le principe fondamental selon lequel toute personne accusée a droit à un procès équitable était une conviction qu'il mettait lui-même en pratique. Au début des années 1990, il était devenu l'un des principaux défenseurs des droits humains en République centrafricaine et avait été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats.

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En 1996, il a été le principal avocat de la défense de Jean-Paul Akayesu devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Human Rights Watch avait fermement plaidé en faveur des poursuites contre Akayesu, saluant sa condamnation en 1998 comme un précédent historique en droit international. J'avais un jour évoqué avec Nicolas Tiangaye le caractère historique de cette condamnation. Il avait alors réaffirmé qu'un bon avocat devait être prêt à défendre ses clients et à exiger le respect des garanties d'une procédure régulière, même dans les circonstances les plus délicates.

Tout au long des années 1990 et 2000, il a pris publiquement position en faveur de l'indépendance de la justice et de la gouvernance démocratique. Ses prises de position l'ont souvent placé en opposition avec le gouvernement. Mais les menaces, disait-il, faisaient partie du métier.

Il s'est régulièrement retrouvé au coeur de la vie politique nationale. Après le coup d'État réussi de François Bozizé, Tiangaye a contribué à la rédaction de la Constitution de 2004. En janvier 2013, Bozizé, devenu président, l'a nommé Premier ministre dans un contexte de profonde crise politique. Il a conservé ce poste après la prise de Bangui par la Séléka, qui a commis de nombreuses exactions. Tiangaye avait en horreur les crimes commis par la Séléka, m'avait-il confié, et il a fini par démissionner.

Il est ensuite retourné à sa pratique du droit et à sa grande passion : la défense de la Constitution. Il a ouvertement critiqué les efforts du président Faustin-Archange Touadéra visant à supprimer les limitations du nombre de mandats présidentiels, défendant avec constance les garanties constitutionnelles et le pluralisme politique.

Sa mort représente une perte à la fois professionnelle et personnelle pour Human Rights Watch. Plus important encore, elle survient alors que les voix et les institutions indépendantes restent sous pression en République centrafricaine. Je lui ai parlé la semaine dernière encore, au sujet d'activistes détenus. Je regrette de ne pas lui avoir demandé comment il souhaitait que l'on se souvienne de lui. J'imagine qu'il aurait insisté pour que nous ne nous attardions pas sur sa personne, mais plutôt sur son engagement en faveur de l'état de droit et des droits humains -- l'héritage ultime de Nicolas Tiangaye.

Lewis Mudge, Directeur pour l'Afrique centrale