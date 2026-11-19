Maurice entend se positionner comme une plateforme d'investissement pour les entreprises européennes souhaitant se développer en Afrique, a indiqué son ambassadeur à Bruxelles, Abhimanu Kundasamy, à l'issue d'une rencontre avec le directeur général d'Eurochambres, Ben Butters.

Les discussions ont porté sur le renforcement des liens économiques entre Maurice et l'Union européenne, dans le contexte de la récente conclusion d'un Accord de partenariat économique approfondi entre l'UE et les pays d'Afrique orientale et australe.

Un forum régional des affaires et de l'investissement est prévu à Maurice durant la dernière semaine d'avril 2027. Il vise à attirer des capitaux européens vers l'océan Indien et le continent africain à travers des rencontres entre entreprises, gouvernements et investisseurs.

L'ambassadeur a mis en avant l'intégration régionale de Maurice, notamment à travers la SADC, le COMESA et la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que son régime fiscal et son cadre juridique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Kundasamy a également proposé un rapprochement entre Eurochambres, qui représente un réseau de plus de 20 millions d'entreprises dans 38 pays européens, et la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI).

Ben Butters a invité la MCCI à prendre contact avec son organisation afin d'examiner les modalités d'une coopération et a exprimé son intérêt pour le forum prévu en avril 2027.

La mission mauricienne à Bruxelles multiplie parallèlement les contacts avec des organisations européennes afin de promouvoir Maurice comme destination d'investissement et de renforcer les liens économiques entre l'Europe et l'Afrique.