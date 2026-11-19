communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a validé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique par l'Érythrée, qui devient ainsi le 11e pays de la Région africaine de l'OMS et le 34e au monde à atteindre cette étape clé.

« Je félicite le Gouvernement et le peuple érythréens pour cet exploit historique », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Grâce aux efforts que l'Érythrée a menés avec détermination pendant deux décennies, le trachome n'est aujourd'hui plus un problème de santé publique. C'est une victoire pour les communautés les plus touchées par cette maladie dévastatrice, qui témoigne de ce qu'on peut accomplir lorsqu'on prend des engagements durables au niveau national. »

En Érythrée, de nombreuses personnes vivent dans des zones rurales reculées où l'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement peut être limité, autant de conditions qui facilitent la transmission du trachome. Après avoir réalisé des études de référence dans différentes régions du pays entre 2006 et 2020, l'Érythrée a progressivement mis en oeuvre la stratégie SAFE recommandée par l'OMS dans les communautés où des interventions étaient nécessaires. Cette stratégie repose sur l'intervention chirurgicale en cas de trichiasis trachomateux, l'antibiothérapie pour traiter l'infection et le nettoyage du visage pour réduire la transmission, ainsi que sur des améliorations environnementales, en particulier un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement.

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« Je félicite l'Érythrée pour cette étape historique en matière de santé publique. Cette réussite illustre ce qu'il est possible d'accomplir grâce à un engagement politique soutenu, à un leadership au niveau communautaire et à des partenariats solides », a déclaré le Dr Mohamed Janabi. « Le cas de l'Érythrée nous rapproche d'un monde exempt de souffrances liées aux maladies tropicales négligées et envoie un message plein d'espoir aux autres pays africains qui travaillent à éliminer le trachome. En agissant collectivement et avec détermination, nous pouvons protéger la santé et le bien-être des communautés sans laisser personne de côté. »

Le programme érythréen prévoit une approche d'assainissement menée au niveau communautaire, qui a permis d'obtenir de bons résultats en matière de santé publique avec un financement externe limité. Les professionnels de santé ont utilisé des outils numériques pour recueillir et cartographier les données afin de recenser les communautés touchées et de cibler les ressources, y compris dans les zones difficiles d'accès. Le pays a étudié les 58 sous-zobas (zones administratives de deuxième niveau) et a intensifié les interventions dans les régions où le trachome était endémique. Les antibiotiques distribués étaient principalement de l'azithromycine orale, offerte par Pfizer Inc. via l'Initiative internationale contre le trachome. L'Érythrée a également mis en place des systèmes permettant de détecter et de prendre en charge les nouveaux cas de trichiasis et poursuivra la surveillance après la validation.

« Cette réussite, c'est avant tout celle du peuple érythréen. L'élimination du trachome en tant que problème de santé publique est le fruit d'un leadership fort et d'une prise en main à l'échelle nationale, ainsi que d'une collaboration entre les communautés, le Ministère de la santé, la Fred Hollows Foundation, les partenaires de développement et les professionnels de santé à travers le pays », a déclaré la Dre Mary Stephen, représentante de l'OMS en Érythrée. « L'OMS est fière d'avoir soutenu l'Érythrée tout au long de ce parcours et continuera de travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement et ses partenaires pour pérenniser ces avancées. »

À propos du trachome

Le trachome est la principale cause de cécité d'origine infectieuse dans le monde. Il est causé par la bactérie Chlamydia trachomatis et se transmet par contact avec des sécrétions oculaires et nasales de personnes infectées. Des infections à répétition peuvent entraîner l'apparition de cicatrices à l'intérieur des paupières, puis un retournement des cils vers l'intérieur de l'oeil (trichiasis), ce qui peut provoquer la cécité. Cette maladie est étroitement liée à la pauvreté et aux inégalités d'accès aux services de base, notamment l'eau, l'assainissement, l'hygiène et les soins de santé. Elle reste endémique dans certaines des communautés les plus vulnérables du monde.

L'OMS valide l'élimination uniquement après avoir reçu une recommandation d'un groupe indépendant, nommé par l'OMS, chargé d'examiner les preuves soumises par un pays, confirmant que les seuils épidémiologiques fixés ont été atteints et que des systèmes sont en place pour détecter et prendre en charge les cas futurs. La validation confirme, en toute indépendance, qu'un pays a atteint les critères pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique.

D'après les dernières données de l'OMS, la population mondiale nécessitant des interventions contre le trachome est passée d'environ 1,5 milliard en 2002 à moins de 100 millions en novembre 2025, soit une baisse d'environ 94 %.

Cependant, en mars 2026, 92 millions de personnes vivaient encore dans des zones d'endémie du trachome et risquaient la cécité, et le trachome restait un problème de santé publique dans au moins une partie de 29 pays. En 2025, 98 829 personnes ont bénéficié d'un traitement chirurgical pour un stade avancé de la maladie et 47,4 millions de personnes ont reçu des antibiotiques.

Le trachome fait partie des 21 maladies et groupes de maladies actuellement couverts par la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030. Les maladies tropicales négligées touchent plus d'un milliard de personnes, en particulier celles vivant dans la pauvreté et dans des milieux isolés ou fragiles avec un accès limité aux services de santé essentiels.

La feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030, approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2020, fixe des objectifs mondiaux pour prévenir, combattre, éliminer et éradiquer ces maladies.

L'Érythrée est devenue le 66e pays au monde et le 23e de la Région africaine de l'OMS à avoir éliminé au moins une maladie tropicale négligée.

À propos de l'OMS

Consacrée au bien-être de toutes et tous et guidée par la science, l'OMS est la cheffe de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu'elle se trouve, la chance de mener une vie sûre et en bonne santé. Elle est l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale face aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé.

Sa mission est d'aider tous les pays à promouvoir, garantir et protéger la santé. « Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science », le thème de la Journée mondiale de la santé 2026, marque le coup d'envoi d'une campagne d'un an visant à mettre en avant la science comme fondement de la protection de la santé et du bien-être dans le monde.