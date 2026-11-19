Le gouvernement béninois entend franchir un nouveau cap dans sa stratégie d'industrialisation. Avec la création d'un Fonds de Développement industriel (FDI), doté d'un capital de 100 milliards FCFA, Cotonou mise sur le financement des entreprises, la multiplication des unités de production et l'émergence de champions industriels capables de conquérir les marchés internationaux.

Le Bénin veut changer d'échelle industrielle. Après les progrès enregistrés dans la transformation locale du coton et la production de carreaux de céramique, les autorités engagent une nouvelle étape de leur politique de diversification économique. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un Fonds de Développement industriel (FDI), doté d'un capital de 100 milliards FCFA.

L'enjeu dépasse la simple mobilisation de ressources financières

Il s'agit de bâtir un appareil productif plus dense, mieux réparti sur le territoire et suffisamment compétitif pour s'imposer dans les échanges régionaux et internationaux. Le dispositif ambitionne notamment de faciliter le changement d'échelle des entreprises béninoises, tout en encourageant l'émergence de nouvelles filières de transformation.

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Pour atteindre ces objectifs, le FDI reposera sur cinq leviers : le renforcement des fonds propres des entreprises industrielles, la facilitation de l'accès au crédit bancaire, l'accélération de l'installation des unités de production, la promotion de champions nationaux et la décentralisation de l'activité industrielle vers les différents bassins économiques du pays.

Trois instruments pour changer d'échelle

L'architecture opérationnelle du fonds s'articulera autour de trois guichets complémentaires. Le premier, dénommé *Bénin Industrial Invest (BII)*, interviendra dans le financement de long terme des entreprises, notamment à travers des prises de participation et des instruments de quasi-fonds propres. Une approche destinée à accompagner les investissements structurants dont la rentabilité nécessite du temps.

Le deuxième dispositif, la *Facilité de Garantie Industrielle (FGI*, vise à réduire les risques supportés par les établissements financiers. En partageant une partie de ces risques avec les banques et les sociétés de crédit-bail, le mécanisme devrait faciliter l'accès des industriels aux crédits d'investissement, à l'acquisition d'équipements et aux financements liés aux exportations.

Enfin, le guichet *Usines Prêtes à l'Emploi (UPE)* portera un programme de construction et de mise à disposition d'infrastructures industrielles clés en main dans les pôles territoriaux de développement. L'objectif est de réduire les coûts et les délais d'installation pour les investisseurs.

À travers cette initiative, le Bénin fait le pari d'une industrialisation davantage structurée, capable de transformer ses matières premières sur place, de créer des emplois et de retenir une plus grande part de la valeur ajoutée nationale.

Reste désormais le défi de l'exécution : transformer ces 100 milliards FCFA en investissements productifs, en capacités industrielles durables et en retombées économiques concrètes. Car au-delà de l'ambition affichée, c'est sur les résultats que se mesurera la portée de ce nouvel instrument.