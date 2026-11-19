L'Afrique ne pourra garantir son avenir énergétique qu'en développant des solutions adaptées à ses réalités, au lieu de copier le modèle européen. C'est la conviction exprimée par le Sud-africain Kelvin Kemm, président de Stratek Holdings et président directeur général de Nuclear Africa, au terme du huitième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu les 27 et 28 octobre à Moscou, en Russie.

L'expert Sud-africain plaide pour que le gaz soit traité comme une solution de long terme et non comme un simple combustible de transition. « Il est important que les pays africains puissent développer le gaz comme une véritable solution à long terme et non comme une solution intermédiaire », a indiqué le Dr Kelvin Kemm. Il a salué la Déclaration de Moscou, adoptée en octobre, qui réaffirme les droits souverains des États sur leurs ressources gazières, et a jugé cette avancée « extrêmement importante ».

S'appuyant sur le concept de « triangle technologique », il a appelé à ce que toutes les technologies en Afrique soient adaptées aux réalités locales, comparativement à celles de l'Europe. Face à l'épuisement des gisements mozambicains, qui couvrent environ 90 % des besoins gaziers en Afrique australe, le Dr Kelvin Kemm rejette le scénario d'un « précipice gazier » de la sous-région. Il a estimé que la Namibie et l'Afrique du Sud disposent d'un potentiel réel, dont l'exploration aurait été entravée par des organisations environnementales financées de l'étranger. « Nous devons être innovants et développer nos propres capacités, et ne pas trop compter sur les autres », a-t-il insisté.

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Tout en soutenant la création d'une banque internationale du gaz, il conditionne sa réussite à la qualité de ses ingénieurs et gestionnaires, et invite les gouvernements africains à démontrer les capacités réelles de leurs pays. « L'Afrique doit faire partie de la solution pour l'Afrique », a-t-il martelé. Pour le Dr Kemm, le gaz, les petits réacteurs modulaires et l'affranchissement des décisions imposées de l'extérieur doivent constituer le socle de la sécurité énergétique africaine, au service du développement industriel local, notamment la production d'engrais.