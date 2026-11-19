Réunis à Antalya, en Türkiye, en marge de la Cop31, les ministres africains de l'Environnement ont réaffirmé leurs exigences en matière de justice climatique, de financement et d'adaptation. Ils ont appelé la communauté internationale à traduire les promesses en engagements financiers concrets, à la hauteur des défis du continent.

La Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (Amcen) s'est réunie à Antalya, en Türkiye, en marge de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop31). Cette réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue en amont d'une étape importante pour la gouvernance environnementale africaine : la vingt-et-unième session ordinaire du Conseil consultatif africain pour l'environnement (Amcen-21) et la cinquante-neuvième Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (Com2027), prévues en mars 2027 à Addis-Abeba, en Éthiopie. La rencontre a été axée sur les priorités de l'Afrique dans les négociations de la Cop31 et les préparatifs de la Cop32 en Éthiopie. Les discussions ont notamment porté sur le financement climatique, l'adaptation, la transition juste et les changements climatiques.

Le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique a fait entendre la voix de l'Afrique. « La justice climatique et la question des responsabilités historiques et différenciées doivent gouverner nos positions. Bien que notre contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre soit minime, nous subissons les impacts les plus sévères de la crise climatique », a déploré Aliou Gori Diouf.

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Selon le chef de la délégation sénégalaise, le financement climatique est bien plus qu'un outil économique : il est le symbole de la solidarité internationale et d'un engagement collectif à construire un avenir durable. « Vous êtes conscients de notre vulnérabilité et de notre potentiel en matière d'opportunités pour faire face aux changements climatiques. L'Afrique peut être un continent de solutions, avec l'appui adéquat et équitable de la communauté internationale », a fait savoir le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique.

Arlette Soudan-Nonault, ministre congolaise de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable, a, de son côté, rappelé le potentiel que représente le bassin du Congo, avec ses 1,5 milliard de tonnes de carbone séquestrées et ses 30 milliards de tonnes stockées dans ses tourbières. « Nous parlons beaucoup de forêts, mais nous oublions souvent cet écosystème qui fait la différence. Sans les tourbières du bassin du Congo, nous ne pouvons pas maintenir la température de la planète à 1,5 °C », a-t-elle averti.

Pour Dre Zanetor Agyemam-Rawlings, ministre ghanéenne de l'Environnement, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales, mais subit davantage les conséquences des changements climatiques. « Ce qui se passe, c'est une injustice. Personne ne nous fait de faveur.

L'Afrique ne renégocie pas des promesses », a-t-elle lancé à l'endroit de la communauté internationale. Selon elle, les parties se sont mises d'accord pour tripler le financement climatique d'ici à 2030, mais la lacune majeure réside dans le non-respect de ces engagements. « Antalya doit se mettre d'accord sur l'évaluation des besoins. Les pertes et préjudices ne sont pas une charité. Nous avons des plans clairs ; le seul problème, c'est que les promesses ne sont pas respectées », a dénoncé la fille de l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings.