communiqué de presse

Les frappes de drones menées par les Forces d'appui rapide (FAR), qui ont touché des zones résidentielles et des infrastructures civiles dans la ville d'El Obeid, dans l'État du Kordofan du Nord, au Soudan, faisant des dizaines de morts et perturbant des services essentiels, doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre, a déclaré Amnesty International le 18 novembre.

L'organisation a enquêté sur neuf frappes de drones menées par les FAR à El Obeid et dans ses environs, qui ont tué 37 civil·e·s et en ont blessé 10 entre juin et août 2026. Trois de ces frappes ont touché des zones résidentielles ; quatre des infrastructures civiles essentielles, notamment la centrale électrique d'El Obeid, des stations-service et le marché principal ; et deux ont visé des véhicules qui circulaient. Dans tous les cas, les personnes interrogées ont déclaré avoir vu ou entendu des drones peu de temps avant ou après les frappes. L'enquête d'Amnesty International n'a pas permis de repérer des objectifs militaires à proximité de ces sites au moment où ils ont été frappés.

El Obeid, la capitale de l'État du Kordofan du Nord, demeure sous le contrôle des Forces armées soudanaises (FAS) et de leurs alliés. Les FAR ont lancé leurs premières attaques de drones contre la ville en octobre 2025 et ont continué de mener des attaques de manière intermittente au cours des mois suivants. En juin 2026, les FAR ont considérablement intensifié leurs frappes de drones contre El Obeid alors qu'elles se préparaient, selon certaines informations, à lancer une offensive terrestre contre la ville - ce qui a fait craindre que les atrocités commises lors de la prise d'El Fasher un an auparavant ne se répètent.

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« Les attaques de drones menées par les FAR que nous avons recensées doivent faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Elles montrent que le conflit au Soudan entre dans une nouvelle phase où toutes les parties recourent de plus en plus aux drones et à d'autres armes sophistiquées non seulement pour tuer et blesser des civil·e·s, mais aussi pour perturber des services essentiels et vitaux, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

« Il n'y a pas de temps à perdre. Face à la recrudescence des attaques de drones meurtrières contre la population civile, il est impératif d'agir immédiatement. L'ONU et l'Union africaine doivent de toute urgence collaborer pour proposer et mettre en oeuvre des mesures concrètes de protection des civil·e·s, notamment avec le déploiement d'une force de protection au Soudan. »

Amnesty International a par le passé réuni des informations montrant que les Émirats arabes unis (EAU) ont fourni des armes, des munitions, des véhicules blindés de transport de troupes et des drones aux FAR. L'organisation a également constaté que les FAR ont utilisé des drones chinois, notamment des Wing Loong II et des FeiHong-95, tous deux fournis par les EAU.

« Il s'agit d'une guerre contre la population civile, soutenue par de tierces parties, notamment les EAU, qui sont le principal appui des FAR. Tous ceux qui fabriquent et fournissent des drones et d'autres équipements militaires destinés aux parties belligérantes doivent immédiatement mettre fin à ces activités. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit également étendre l'embargo sur les armes pour le Darfour au reste du pays et veiller à ce que les drones soient inclus dans le matériel militaire soumis à l'embargo sur les armes au Soudan », a déclaré Agnès Callamard.

Entre juillet et septembre 2026, Amnesty International a interrogé 29 personnes vivant à El Obeid, parmi lesquelles des victimes, des proches de victimes, des témoins oculaires et des habitant·e·s. L'organisation a également analysé cinq photos et vidéos, et examiné des images satellite et divers rapports d'organisations humanitaires et d'agences de l'ONU.

Le 8 octobre, Amnesty International a écrit aux FAR au sujet des conclusions de cette enquête. Les FAR ont répondu le 24 octobre, niant toute responsabilité dans les attaques ayant fait des victimes civiles à El Obeid et rejetant la faute sur les FAS, sans toutefois fournir la moindre preuve à l'appui de leurs allégations. Les FAR ont cependant déclaré qu'elles envisageaient de mettre en place une « commission d'enquête spécialisée » chargée d'« examiner les faits impliquant des pertes civiles et la destruction de biens civils, y compris ceux [...] concernant El Obeid » et qu'elles « s'efforceraient de renforcer le respect des procédures régissant la vérification des objectifs militaires ».

La population civile victime des frappes de drones contre des zones résidentielles

Le 10 juin 2026, une frappe de drone des FAR a touché des civil·e·s qui transportaient un corps pour l'enterrer au cimetière de Dalil, au nord-ouest d'El Obeid, tuant au moins cinq personnes et en blessant trois autres. Parmi les personnes tuées figuraient Ahmed Issa et Moatasim Ahmed Issa, respectivement le père et le frère d'Al Nur Ahmed Issa, âgé de 25 ans, qui avait lui-même été tué lors d'une autre frappe de drone ce matin-là.

Un muadhin (homme chargé de lancer l'appel à la prière islamique), âgé de 19 ans, d'une des mosquées locales a été grièvement blessé lors de l'attaque. Il a déclaré : « J'étais avec d'autres personnes dans la voiture. J'ai vu un drone tourner au-dessus de nous juste après notre entrée dans le cimetière de Dalil. Et en quelques secondes, nous avons été touchés par quelque chose provenant du drone. J'étais assis à l'arrière du véhicule et j'ai été projeté sur le bord de la route [...] Nous avons été noyés dans la fumée et la poussière, mais j'ai pu voir les morceaux de corps de ceux qui étaient avec moi dans la voiture éparpillés partout. Nous étions venus enterrer notre voisin, mais au final, d'autres de mes amis et voisins ont été tués ou blessés. »

Le 11 juin, les FAR ont lancé des attaques de drones contre plusieurs quartiers, notamment ceux d'Al Matar et d'Al Muwazzafin. L'une de ces frappes a touché une maison à Al Matar, tuant au moins neuf civil·e·s.

« Nous avons entendu deux fortes explosions dans la nuit, vers 2 h 20. Mon mari et moi, nous sommes sortis de notre chambre et nous avons vu l'une de nos pièces en feu. Nous avons fait sortir nos quatre enfants, qui pleuraient et étaient traumatisés. De nombreux voisins sont sortis pour éteindre l'incendie dans notre maison, puis le drone a largué une autre bombe qui a tué mon mari, mon oncle et sept voisins. Je ne sais pas pourquoi nous avons été pris pour cible », a déclaré la propriétaire de la maison, un médecin de 41 ans.

Le 12 août, une frappe de drone des FAR a touché la Banque agricole près du marché principal d'El Obeid, tuant deux civil·e·s, une femme de 52 ans, Zeinab Babu, et un homme, Ahmed Salah Awad, et en blessant cinq autres. Selon deux proches, Zeinab Babu se trouvait à l'entrée de la banque lorsque des éclats d'obus l'ont touchée à la tête, la tuant sur le coup.

Une femme déplacée à l'intérieur du pays, également blessée lors de l'attaque, a déclaré : « J'ai demandé de l'aide aux clients de la banque, mais j'ai été touchée par un éclat d'obus au genou gauche. J'ai été transportée à l'hôpital universitaire d'El Obeid avec quatre autres hommes qui avaient eux aussi été blessés pendant l'attaque. »

Attaques contre des infrastructures civiles

Le 18 juin, une frappe de drone des FAR a touché la principale centrale électrique d'El Obeid, provoquant un incendie qui a entraîné une coupure d'électricité dans toute la ville. Des images satellite datées du 20 juin confirment l'apparition d'une zone récemment brûlée à la lisière nord-ouest du site. Les données Nighttime Lights de la NASA montrent également une diminution considérable de la luminosité au-dessus d'El Obeid le 19 juin. Cette frappe n'a pas fait de victimes civiles, mais les habitant·e·s et le personnel humanitaire ont déclaré qu'elle avait aggravé la crise de l'eau et des denrées alimentaires déjà chronique dans la ville. Selon la mission d'établissement des faits de l'ONU, les attaques ayant affecté la fourniture d'électricité à El Obeid ont perturbé les services d'approvisionnement en eau et contraint les habitant·e·s à réduire leur consommation d'eau.

Les frappes de drones des FAR ont plusieurs fois visé plusieurs stations-service à travers El Obeid en juin et juillet 2026.

Le 6 juin, un drone des FAR a frappé la station-service d'Al Mithaq, près de la gare routière d'Omdurman, tuant au moins cinq civil·e·s et détruisant plusieurs véhicules civils. Amnesty International a vérifié une vidéo publiée sur YouTube le 6 juin montrant les effets immédiats de la frappe. Elle a été filmée depuis l'autre côté de la rue et montre d'importants panaches de fumée provenant de la station-service et plusieurs personnes en civil à proximité, dont au moins quatre enfants. Des images satellites datées du 7 juin confirment en outre la présence d'une trace de brûlure au nord de la station-service.

Le 22 juin, une frappe de drone des FAR a touché la station-service d'Al Nahla, au nord d'El Obeid, tuant deux civils et incendiant cinq véhicules civils qui faisaient la queue dans la station pour faire le plein. L'un des civils tués lors de cette attaque était Abdulrahim Mohammed Ibrahim, un négociant en charbon de bois âgé de 30 ans, qui a été touché par un éclat à l'entrée de la station-service. Son frère a déclaré à Amnesty International qu'il était allé récupérer le corps sur les lieux plus tard dans la soirée.

Une autre frappe de drone a touché le 25 juin la station-service Agip située dans le secteur du marché ouest. Aucune victime civile n'ait été signalée, mais la frappe a détruit 10 véhicules civils qui étaient garés à proximité de la station. Amnesty International a vérifié une image, publiée sur Instagram le 26 juin, qui montre les conséquences de la frappe. On y voit des personnes rassemblées autour d'au moins quatre voitures brûlées, et aussi des dégâts et des traces de brûlures visibles sur le bâtiment voisin. Des images satellite datées du 28 juin confirment de nouvelles traces de brûlures et d'objets brûlés au nord de la station-service.

En juillet, Médecins sans frontières a estimé qu'il ne restait presque plus aucune station-service en état de fonctionner à El Obeid et que le prix d'un litre de carburant avait atteint environ 15 dollars des États-Unis, et peut-être plus encore sur le marché noir.

Attaques visant des camions et convois commerciaux

Le 10 juin, sur la route reliant El Obeid à Al Rahad, une frappe de drone a touché un camion qui transportait des denrées alimentaires vers la ville de Kadugli, dans le Kordofan du Sud. L'attaque a tué Al Amin Musa, un commerçant originaire d'El Obeid, et blessé deux autres personnes.

Le 6 juillet, une autre frappe de drone a touché un véhicule transportant des invités à un mariage près d'Al Sha'toot, un village situé au sud de la localité de Jabratal Sheikh, tuant 13 civil·e·s.

« Les FAR doivent immédiatement mettre fin à toutes les frappes de drones contre les civil·e·s et les infrastructures civiles. L'ONU, l'Union africaine, l'UE, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, la Ligue arabe, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et tous les autres acteurs ayant une influence sur les parties belligérantes doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et renforcer les mécanismes existants de reddition de comptes », a déclaré Agnès Callamard.

Complément d'information

Depuis près de deux ans, les Forces d'appui rapide (FAR) maintiennent un siège partiel sur la ville d'El Obeid dans le but de la prendre aux Forces armées soudanaises (FAS). El Obeid occupe une position stratégique à un carrefour routier et de transit essentiel reliant les régions occidentales contrôlées ou disputées par les FAR et les régions orientales et centrales tenues par les FAS.

Le conflit au Soudan est à présent marqué par un recours grandissant aux drones armés. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, au cours des six premiers mois de 2026, au moins 1 120 civil·e·s ont été tués par des frappes de drones, ce qui représente 80 % de l'ensemble des décès de civil·e·s liés au conflit recensés par le Haut-Commissariat en 2026.

Cette enquête se concentre sur les frappes de drones menées par les FAR à El Obeid, mais Amnesty International mène aussi actuellement des investigations sur d'autres frappes de drones des FAR qui ont fait des victimes civiles.