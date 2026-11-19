analyse

Muhoozi Kainerugaba n'avait jamais fait mystère de ses ambitions. Et afin que nul n'en ignore, il l'a encore rappelé par son canal favori. En effet, l'homme qui carbure en raison de six tweets par jour, a publié mardi sur X qu'il avait récemment quitté, un message sans ambiguïté.

Le général a affirmé vouloir accéder à la présidence après le départ de son père, assurant qu'aucune opposition ne pourrait l'en empêcher : « Je me présenterai à la présidence de ce pays après Mzee. Personne ne pourra m'en empêcher », a-t-il écrit, tout en appelant les Ougandais à le soutenir.

En réalité cette piqûre de rappel n'étonne personne, et certainement pas en Ouganda où celui qui est le fils du président Yoweri Museveni fait pratiquement office de vice-président. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'image d'Iznogoud, il a toujours rêvé d'être calife à la place de son paternel de calife. Son prénom Muhoozi, en langue runyankore (Ouganda), d'ailleurs, ne signifie-t-il pas « Celui qui poursuivra sa mission » ?

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A 52 ans, il est le chef d'état-major général des forces de défense ougandaises, et c'est à peine s'il ne pousse pas à la sortie son vieux rebelle de père. Museveni, à la force de l'Armée de résistance nationale (NRA), le mouvement qu'il avait fondé, avait à la tête de la rébellion, renversé le président Milton Obote en 1986. Et depuis 40 ans il règne sans partage sur le pays, dont les habitants et les tiens font littéralement partie de sa propriété.

Il avait été réélu pour cinq ans en janvier 2026 pour un septième mandat, au prix de tripatouillages constitutionnels, et même de son état civil, notamment sa date de naissance. Comme le fils marche sur les pas de son père, comment s'étonner que son incontrôlable rejeton veuille s'installer lui aussi sur ce qui tient lieu pratiquement de trône monarchique ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est particulièrement irresponsable. N'a-t-il pas, à plusieurs reprises, menacé d'intervenir au Kenya ?N'a-t-il pas dans une confession incroyable avoué avoir fait capturer, torturer et/ou même liquider certains opposants, sans que rien ne se passe ? Petit à petit donc, il balise le terrain qui doit le mener à la présidence, sauf qu'il y a de plus en plus quelques obstacles qui se dressent sur son chemin.

Au cours d'une réunion à huis clos à State House Entebbe, le 10 novembre courant, certains membres du Mouvement de résistance national (NRM), au pouvoir, auraient en effet émis de sérieuses réserves quant à la succession dynastique qui est projetée pour la présidentielle en 2031. Les discussions auraient été interrompues après plusieurs objections au sein du Comité exécutif central composé de 28 membres. On reproche notamment à Museveni fils son comportement sur X, le fait qu'il soit encore militaire, puisque la Constitution ougandaise interdit à un militaire en service de faire de la politique. Outre cela, beaucoup trouvent qu'il n'est pas prêt pour occuper la charge de président.

Mais de quel pouvoir peuvent-ils vraiment disposer pour faire pièce aux velléités de monsieur fils. Là est véritablement la question, puisque le dauphin autoproclamé possède toute la force pour faire à peu près tout et n'importe quoi en Ouganda. N'a-t-il pas d'ailleurs récemment tiré à boulet rouge sur la vice-présidente, Jessica Alupo, sans que son géniteur de président ne lève le petit doigt ?Pas en tout cas publiquement.

Pour tout dire, l'Ouganda est la propriété privée des Museveni père et fils. En effet, le père veut installer son propre fils. Son parti freine des quatre fers, et le principal concerné répond par des menaces et autres arrestations. Comme on le voit, la succession de 2031 est déjà en train de se jouer maintenant, et on tremble dès lors à l'idée que Muhoozi arrive au sommet de l'Etat.