Dakar — L'Assemblée nationale a rejeté, mercredi, une partie du projet de loi de finances 2027 comprenant les recettes, les autorisations de dépenses du budget général et les opérations d'emprunt au titre de la dette publique, une décision qui l'empêche, selon son président, Ousmane Sonko, de poursuivre l'examen des autres parties du texte.

"L'Assemblée nationale vient de rejeter la première partie du projet de loi de finances de l'année 2027", a déclaré M. Sonko.

Il a annoncé cette décision après que 128 des 165 membres de l'institution parlementaire ont voté contre les recettes, les autorisations de dépenses du budget général et les opérations d'emprunt au titre de la dette publique proposées par le gouvernement.

Dix-huit députés ont voté pour l'adoption de cette partie du texte, trois abstentions ont été dénombrées.

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"La seconde partie de la loi de finances de l'année 2027 ne peut pas être soumise à l'Assemblée nationale avant l'adoption de la première partie", a ajouté Ousmane Sonko en invoquant la législation relative aux lois de finances.

Une approche "prudente"

Lors du débat qui a eu lieu avant le vote, plusieurs députés ont fustigé une baisse prévue en 2027 de 792 milliards de francs CFA des investissements publics.

En guise de réponse aux parlementaires ayant regretté cette baisse, le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, a expliqué que le budget 2026 reposait sur des prévisions ambitieuses, dont toutes les recettes espérées n'ont pas été collectées.

Il s'agit partiellement de ressources que devraient générer le Plan de redressement économique et social, a-t-il dit.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a défendu le projet de loi de finances 2027, tout en reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontées les finances publiques du pays.

Concernant les recettes, il a expliqué que les prévisions faites pour l'année 2027 étaient basées sur une approche "prudente", ce qui était prévu pour l'année en cours ne s'étant pas réalisé.

Les recettes du projet de loi de finances 2027 sont de 5 653,9 milliards de francs CFA, les dépenses s'élevant à 7 005,6 milliards, soit un déficit budgétaire de 1 351,7 milliards, qui correspond à 4,7 % du produit intérieur brut, selon M. Diba.

Incertitude budgétaire

Il a défendu les priorités sociales du budget 2027 en indiquant que 2 392,3 milliards de francs CFA, soit 39 % des crédits ne tenant pas compte du service de la dette, ont été alloués au capital humain et à l'équité sociale.

D'après lui, ces 2 392,3 milliards incluent un montant de 1 477,7 milliards destiné à l'enseignement supérieur et à l'Éducation nationale, 505 milliards alloués à la protection sociale, 341,1 milliards qui sont allés à la santé et 68,4 milliards pour les loisirs, la culture et les cultes.

La non-adoption du projet de loi de finances 2027 pourrait entraîner des retards ou des obstacles au financement de programmes sociaux (santé, éducation, etc.), selon M. Diba.

"Le Sénégal est un pays fragile. Faisons très attention", a-t-il prévenu en s'adressant aux députés qui ne voulaient pas voter le projet de loi de finances.

D'après Cheikh Diba, l'incertitude budgétaire susceptible de découler de la non-adoption du texte pourrait entraver la mobilisation des financements extérieurs et anéantir la capacité du pays à honorer ses charges financières.