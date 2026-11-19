Antananarivo a abrité une conférence régionale majeure consacrée à la « Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ». Un conclave de haut vol qui a réuni plusieurs nations africaines pour sceller une riposte commune face aux mutations fulgurantes des menaces numériques.

Durant deux journées intenses, les 17 et 18 novembre, la Grande île s'est affirmée comme le carrefour stratégique de la lutte contre les fléaux du web. Des délégations venues de toute l'Afrique de l'Est se sont concertées dans la capitale malgache pour bâtir une défense implacable face à une criminalité qui ne connaît ni frontières ni répit.

Parmi les figures marquantes de cette rencontre de haut niveau, le commissaire Tsitohaina Ralihivao, coordinateur du Centre de lutte contre la cybercriminalité au sein du ministère de la Communication et de la Culture, a activement pris part aux travaux.

Approche préventive

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Au-delà des simples discours, l'implication active du ministère de la Communication et de la Culture met en lumière une mission cardinale : éduquer les citoyens à un usage éclairé des plateformes numériques. C'est cette approche préventive et sociétale qui propulse Madagascar au rang d'acteur clé sur la scène internationale. Durant ces assises, les experts ont dressé un constat unanime : face à des réseaux criminels toujours plus sophistiqués, l'isolement des États constitue une impasse absolue.

La synergie des actions et le renforcement de la coopération interétatique s'imposent comme des impératifs vitaux. Du reste, la palette des infractions passées au crible donne le frisson : escroqueries en ligne, blanchiment d'argent digitalisé et tragique exploitation sexuelle des enfants. Sans compter les dérives liées à une intelligence artificielle (IA) malveillante. Désormais, l'enjeu réside dans le suivi rigoureux des accords onusiens pour que les textes ratifiés se muent enfin en actions concrètes et dissuasives.