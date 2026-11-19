communiqué de presse

Les mandats d'arrêt et les demandes d'extradition de la junte étendent la répression au-delà des frontières nationales

Des journalistes, militants et opposants politiques qui ont fui le Burkina Faso pour échapper à la répression de la junte risquent désormais d'être arrêtés et poursuivis à l'étranger, alors que les autorités judiciaires du pays poursuivent des dizaines de personnes pour des infractions présumées liées au terrorisme.

Le procureur général du Burkina Faso, Désiré Sawadogo, a annoncé le 13 novembre qu'un tribunal spécial chargé des affaires de terrorisme avait ouvert six procédures à l'encontre d'au moins 45 personnes physiques et morales. Toutes les personnes visées avaient dénoncé de graves exactions commises par l'armée lors d'opérations de contre-insurrection ; parmi elles figurent des journalistes en exil critiques à l'égard de la junte, notamment Ahmed Newton Barry, Issaka Lingani, Inoussa Ouédraogo, Adama Ouedraogo et Abdoulaye Barry ; le lanceur d'alerte en exil Naïm Touré ; l'ancien ministre des Affaires étrangères Alpha Barry ; ainsi que le journaliste international Wassim Nasr. Ils font l'objet de diverses accusations, notamment de complicité avec des organisations terroristes et de financement du terrorisme.

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Le Burkina Faso a émis des mandats d'arrêt internationaux et transmis des demandes d'extradition à la Côte d'Ivoire, à la France et aux États-Unis, a déclaré M. Sawadogo. Il a ajouté que le Burkina Faso avait demandé aux États-Unis de faire appel à Meta pour identifier et poursuivre les administrateurs de pages Facebook accusés de promouvoir le terrorisme.

Les autorités utilisent les lois antiterroristes pour s'en prendre aux voix critiques et limiter les reportages indépendants sur les exactions commises par l'armée. Les demandes d'extradition étendent la répression politique au-delà des frontières du Burkina Faso, exposant les détracteurs de la junte, qui ont cherché refuge à l'étranger, à un risque d'arrestation, de retour forcé et d'abus ultérieurs. La récente décision du gouvernement de rétablir la peine capitale pour des infractions telles que le terrorisme, la haute trahison et l'espionnage est également très préoccupante.

Depuis sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022, la junte a restreint les droits fondamentaux en interdisant des médias, suspendant des syndicats et des organisations de la société civile, en dissolvant des partis politiques et, en recourant à des disparitions forcées et à l'enrôlement de force de détracteurs du gouvernement.

Par ailleurs, le conflit opposant les forces gouvernementales et leurs milices alliées aux groupes armés islamistes, qui perdure depuis 2017, a donné lieu à des exactions généralisées commises par toutes les parties, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sans qu'aucune responsabilité ne soit engagée. Human Rights Watch a mis en évidence de graves lacunes au sein du tribunal spécial chargé des affaires de terrorisme, notamment des détentions provisoires prolongées et des violations des garanties à un procès équitable.

Les gouvernements concernés devraient examiner de manière rigoureuse toutes les demandes d'extradition et de coopération judiciaire émanant du Burkina Faso. Aucun journaliste, militant ou opposant politique ne devrait être renvoyé dans un pays où il existe des motifs sérieux de craindre la torture, la détention arbitraire, un procès inéquitable et la peine de mort. Les partenaires internationaux devraient condamner les attaques contre les détracteurs au niveau national et à l'étranger et rejeter les tentatives de répression transnationale du Burkina Faso.

Ilaria Allegrozzi, Chercheuse senior sur le Sahel