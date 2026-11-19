À peine arrivé, le nouvel ambassadeur du Nigeria en Afrique du Sud est déjà rappelé à l'ordre par Pretoria. Femi Fani-Kayode a accusé les autorités sud-africaines d'avoir volontairement coupé la retransmission de son discours lors de la remise de ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa. Un simple « problème technique », répond le porte-parole du président. S'ensuivent des échanges tendus sur les réseaux sociaux, puis une convocation du diplomate, sur fond de tensions entre les deux pays liées notamment à la vague de xénophobie qui touche la nation arc-en-ciel, à laquelle le nouvel ambassadeur a promis de s'attaquer.

« Nous avons versé de notre sang durant vos heures les plus sombres », déclare le nouvel ambassadeur du Nigeria face à Cyril Ramaphosa, avant de refuser une interview à une chaîne publique sud-africaine et de justifier son choix sur son compte X.

Une entrée en matière très agressive, selon l'ancien diplomate et expert en relations internationales Kingsley Makhubela. « Il n'est pas en mission diplomatique, mais en mission de confrontation. À mon avis, cela témoigne d'un manque de compréhension du rôle d'ambassadeur. Parce que, quels que soient les problèmes qu'il y a sur la table, il existe des voies diplomatiques permettant d'en discuter et de trouver des solutions », estime-t-il.

Les violences xénophobes au coeur des tensions

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Si le contexte est si tendu, c'est que le Nigeria, comme beaucoup d'autres États africains, est très critique envers la nation arc-en-ciel et sa gestion des violences xénophobes. Un sujet abordé vendredi dernier par Femi Fani-Kayode lors d'une réception à l'ambassade du Nigeria.

« Après les investissements considérables que nous avons consentis, tant en ressources financières qu'en vies humaines depuis les années 60, pour ce grand pays qu'est l'Afrique du Sud, nous refusons de remettre en question nos relations parce qu'une poignée d'individus égarés, animés par le racisme, la xénophobie et l'afrophobie, s'en prennent à nos compatriotes », a déclaré le nouvel ambassadeur.

Après le rappel à l'ordre de Pretoria, le nouvel ambassadeur a qualifié sa rencontre avec le département des Affaires étrangères de « constructive » et promet de renforcer les liens entre les deux pays.