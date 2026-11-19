Le chef des renseignements généraux égyptiens, Hassan Rachad, était en début de semaine à Tripoli, en Libye, où il a rencontré le Premier ministre du gouvernement intérimaire, Abdel Hamid Dbeibah. Le Caire intensifie ses relations avec l'ouest libyen et développe ses canaux de communication avec Tripoli. Cette visite est la dernière d'une série effectuée par de hauts responsables égyptiens dans la capitale libyenne. Elle intervient alors que les relations avec Benghazi, dominées par le clan du maréchal Haftar, sont actuellement émaillées de différends.

La visite de Hassan Rachad en Libye revêt une importance particulière. Elle intervient trois jours après une rencontre similaire au Caire entre le chef du renseignement égyptien et Saddam Haftar, numéro deux de l'Armée nationale libyenne.

Malgré son mécontentement lié à ses divergences politiques et stratégiques avec le camp de l'Est libyen, Le Caire ne cherche pas à substituer un rapprochement avec le gouvernement de Tripoli à sa relation avec Benghazi. L'Égypte entend plutôt maintenir un dialogue ouvert avec les deux parties afin de préserver au mieux ses intérêts.

Un différend maritime avec la Turquie

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Ces contacts du Caire avec Tripoli semblent cependant dépasser le simple cadre d'une nouvelle étape dans les relations entre les deux capitales. Ils témoignent de la volonté égyptienne d'accroître son influence en Libye, à un moment critique où les questions sécuritaires et politiques sont étroitement liées à la résurgence du différend frontalier maritime avec la Turquie en Méditerranée orientale.

La ratification, le 20 octobre, par la Chambre des représentants libyenne de l'accord maritime signé en 2019 entre la Libye et la Turquie a ravivé un ancien différend entre Le Caire et Ankara. L'Égypte l'a immédiatement rejeté, affirmant qu'il porte atteinte à ses droits dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental. En multipliant les contacts et le dialogue avec les deux camps libyens opposés, Le Caire espère ainsi préserver ses intérêts stratégiques dans la région.