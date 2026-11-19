Au Soudan, le tribunal antiterroriste de Port-Soudan a condamné par contumace à la peine capitale, ce mercredi 18 novembre, le chef des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti, ainsi que ses deux frères, Abdelrahim et Al-Kouni, et onze autres commandants. Au total, quatorze accusés ont été condamnés.

Selon le tribunal, le verdict a été rendu dans le cadre de crimes de guerre liés à la destruction, au pillage et au vandalisme de bâtiments et d'installations médicales au Soudan. Le tribunal a également ordonné aux condamnés de verser d'importantes indemnités, s'élevant à 40 milliards de dollars, soit environ 36,5 milliards d'euros.

Il s'agit de la deuxième condamnation à mort prononcée contre Mohamed Hamdan Dagalo, ses frères et ses commandants des Forces de soutien rapide. La première avait été prononcée en juillet dernier, par le même tribunal, dans l'affaire du meurtre de l'ancien gouverneur du Darfour de l'Ouest, Khamis Abdullah Abkar.

Selon le ministère public, représenté par le Comité national d'enquête sur les crimes et violations des droits humains, des « investigations approfondies » ont permis de rassembler tous les éléments de preuve nécessaires avant de transmettre le dossier à la justice.

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Une nouvelle condamnation qui éloigne la perspective d'un dialogue

La décision est assortie d'une recommandation formelle de retrait de la nationalité de tous les condamnés et de confiscation de leurs biens.

Au-delà de sa portée symbolique et de la volonté de l'armée d'accentuer la pression sur les FSR, ce nouveau jugement intervient alors que les paramilitaires reculent sur le terrain au Kordofan et sont confrontés quotidiennement à la défection de leurs commandants.

Ces nouvelles condamnations à mort compliquent davantage la possibilité d'une solution politique à cette crise. L'armée soudanaise refuse toujours le dialogue direct avec les paramilitaires. Les deux parties s'entêtent à vouloir l'emporter par les armes.