Au Sénégal, l'Assemblée nationale a rejeté mercredi soir le projet de budget 2027. Les députés, en majorité du parti Pastef, ont voté contre la première partie du texte, recettes et dette, par 126 voix contre 18. Résultat : le reste ne sera pas examiné. Le président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, demande au gouvernement d'engager sa responsabilité.

Ce vote portait sur la première partie du budget : recettes, plafond des dépenses, dette publique. Le Pastef, majoritaire, reproche au gouvernement du Sénégal des chiffres incohérents et un manque de sincérité. C'est le deuxième texte budgétaire qu'il fait tomber, après la loi de finances rectificative 2026 début novembre.

Conséquence, selon Ousmane Sonko : la seconde partie du budget, celle des ministères, ne peut pas être discutée tant que la première n'est pas adoptée. Le calendrier de travail est donc abandonné. Il demande au gouvernement d'engager sa responsabilité. Cette procédure permet de faire adopter un texte sans vote, sauf si les députés votent une motion de censure. Or le Pastef, avec 130 députés sur 165, pourrait la voter à lui seul : ce serait donc un pari risqué pour le gouvernement, qui tomberait.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ousmane Sonko dénonce aussi une « ingérence politique » du FMI, tout en se disant favorable à un accord « sur des bases saines et transparentes ». Un accord de 2,2 milliards de dollars, conclu en septembre, doit encore être validé par le conseil d'administration du Fonds : le blocage risque de retarder cette étape.

Le ministre des Finances, Cheikh Diba, avait aussi prévenu : sans budget, l'État ne pourra pas payer ses dettes aux entreprises.

Passé mi-décembre, le budget peut, en principe, être adopté par décret.